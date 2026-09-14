Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin spor yapabileceği alanları artırmak amacıyla başlatılan halı saha yatırımları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın finansmanıyla gerçekleştirilen, ihalesi ve yapım süreçleri Demirci Belediyesi tarafından yürütülen 11 kırsal mahalledeki halı sahalar hizmete açıldı. Proje kapsamında ilçe merkezine uzak 11 kırsal mahalleye, 20x40 metre ölçülerinde, modern aydınlatma sistemlerine sahip ve sentetik çim yüzeyli halı sahalar kazandırıldı. Bu yatırımdan faydalanan mahalleler Ayvaalan, Bardakçı, Boyacık, Demirciköy, Çanakçı, İcikler, Kerpiçlik, Kuzuköy, Ören, Sevinçler ve Sağnıç olarak sıralandı. Yatırımların tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ve gençlerin sporla buluşmasının kendileri için büyük bir öncelik olduğunu belirtti.

Başkan Erkan Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Göreve geldiğimiz günden bu yana merkez-kırsal ayrımı yapmaksızın Demirci'mizin her köşesine hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de her alanda dev yatırımların önünü açan, yerel yönetimlere ve gençliğe verdiği kıymetli desteklerle her daim öncümüz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle 11 kırsal mahallemizde planladığımız halı saha projelerimizi hamdolsun tamamladık ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. 20x40 ebatlarında, aydınlatmasıyla ve modern altyapısıyla bu sahalarımız mahallelerimize ayrı bir hareketlilik katacak. Evlatlarımız artık kendi mahallelerinde spor yapma imkanına kavuştu. Bu vesileyle Demirci'mize ve kırsal mahallelerimize gösterdikleri ilgi ve yatırımların hayata geçirilmesindeki katkıları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza Demirci hemşehrilerim ve gençlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Halı sahalarımızın mahallelerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.'