Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Bakırcı GYO), gayrimenkul sektöründeki deneyimini İstanbul’un tarihi merkezlerinden Topkapı’ya taşıyor. Bakırcı GYO’nun nitelikli mimari, doğru lokasyon ve kalıcı değer üretme yaklaşımının yeni temsilcisi Bakırcı Zenit Topkapı, konut, ofis ve ticari alanları bir araya getiren karma kullanım konseptiyle hayata geçiriliyor.

Toplam 15.874 metrekare arsa üzerinde geliştirilen ve 2027 yılının sonunda teslim edilmesi planlanan projede 364 konut, 72 ofis ve 26 dükkan olmak üzere toplam 462 bağımsız bölüm yer alıyor. 1+1’den 4+1’e uzanan farklı daire seçenekleri, çağdaş mimari yaklaşımı ve işlevsel yaşam alanlarıyla Bakırcı Zenit Topkapı, farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanıyor.

Yapı güvenliğinde sismik izolasyon

Deprem güvenliğini projenin temel unsurlarından biri olarak ele alan Bakırcı Zenit Topkapı, 166 adet sismik deprem izolatörü ile inşa ediliyor. Bina ile zemin arasına yerleştirilen sismik izolatörler, deprem sırasında zeminden yapıya aktarılan hareketin etkisini azaltmayı amaçlayarak yapının deprem performansına katkı sağlıyor. Sismik izolasyon sisteminin yanı sıra projenin statik tasarımı, beton sınıfı ve yapı uygulamaları da bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele alınıyor. Böylece yapı güvenliği, Bakırcı Zenit Topkapı’nın sunduğu yaşam kalitesinin önemli bileşenlerinden biri haline geliyor.

Şehrin içinde, yeşilin merkezinde

Merkezi konumuyla İstanbul’un farklı noktalarına kolay ulaşım imkanı sunan Bakırcı Zenit Topkapı, şehir yaşamının dinamizmini günlük yaşam konforuyla bir araya getiriyor. E-5, metrobüs ve metro bağlantılarına 4 dakika mesafede konumlanan proje, İstanbul’un ulaşım ağlarına erişim açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Bakırcı Zenit Topkapı’nın yaklaşık %40’ını oluşturan 6.788 metrekare peyzaj alanı ise sakinlerine İstanbul’un merkezinde yeşille bütünleşen ferah bir yaşam ortamı sunuyor. Çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarının ihtiyaçları gözetilerek planlanan sosyal alanlar arasında yeşil peyzaj alanları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, fitness ve spor alanları, yüzme havuzu, tam donanımlı spor salonu ve kapalı otopark bulunuyor.