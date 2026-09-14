Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk iki haftasını galibiyetle tamamlayarak ikide iki yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırarak genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturdu. İzmir ekibi, bu kadro yapılanmasının karşılığını ise lige etkili bir başlangıç yaparak almaya başladı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a konuk olan sarı-siyahlılar, rakibini 4-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İkinci hafta ise sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlayan Aliağa FK, bu mücadeleden de 2-0 galip ayrıldı. Böylece ilk 2 haftada 6 puan toplayan İzmir ekibi, liderlik koltuğuna oturarak sezona ikide ikiyle başladı.

6 attı 1 gol yedi

Yeni sezona etkili bir giriş yapan Aliağa FK, aldığı galibiyetlerin yanı sıra hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çekti. İlk hafta Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 mağlup eden İzmir ekibi, ikinci haftada ise Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek kalesini gole kapattı. Böylece Namet Ateş'in öğrencileri, ilk iki maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.