Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu ile Niğde, Kayseri, Çankırı ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

4 il için sarı kodlu uyarı

Yağışların özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji bu nedenle Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Batı Karadeniz’de yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da etkili olacak. Bölge genelinde batılı yönlerden esmesi beklenen rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Haftalık hava tahminine göre yazdan kalma sıcaklıklar yerini daha serin bir havaya bırakacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların bugünden itibaren 4 ila 8 derece azalması bekleniyor. Trakya’da ise sıcaklıkların bir miktar artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da da sıcaklık düşüşü hissedilecek. Kentte gün içerisinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Anadolu Yakası’nın bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. İstanbul’da sıcaklığın en yüksek 25 derece olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış

Batı Karadeniz’de bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Düzce ve Zonguldak’ta yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün sıcaklıkların Bolu’da 21, Düzce’de 24, Zonguldak’ta 22 ve Sinop’ta 29 derece olması bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında da yağış var

Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Amasya çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun’da sıcaklığın 28, Rize’de 27, Trabzon’da 26 ve Amasya’da 31 derece civarında olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi’nde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir’de 31, Denizli ve Muğla’da 31, Uşak’ta ise 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Güney ve doğuda sıcak hava sürüyor

Akdeniz’in büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu ve Toroslar mevkiinde sağanak görülebilecek. Adana’da sıcaklığın 33, Antalya’da 31 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Malatya’da 34, Gaziantep’te 34, Mardin’de 33 ve Şanlıurfa’da 36 derece sıcaklık tahmin ediliyor.