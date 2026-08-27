Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, "VERSOM ile yalnızca modül geliştiren bir şirket değil, küresel pazarda uçtan uca gömülü bilişim çözümleri sunan güçlü bir teknoloji markası oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Empa Elektronik, yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, elektronik sistemlerin tasarım süreçlerini hızlandırmak ve yüksek teknoloji geliştiren firmaların donanım geliştirme yükünü azaltmak amacıyla DEICO Elektronik iş birliğiyle Ankara merkezli yeni şirketi VERSOM'u hayata geçirdi. VERSOM, pazardaki güvenilir ve doğrudan entegre edilebilir yerli Modül Üzerinde Sistem (System on Module-SOM) ihtiyacına cevap vermek amacıyla kuruldu. FPGA ve SOM tabanlı yüksek performanslı gömülü bilgisayar çözümleri geliştirecek olan şirket, Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor.

VERSOM, ürün geliştirme süreçlerinde firmaların sıfırdan donanım tasarlamak yerine doğrudan kullanabilecekleri yüksek performanslı modüller sunarak pazara çıkış sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı amaçlıyor. Şirket, ilk etapta endüstriyel ve askeri standartlarda kanıtlanmış gömülü bilgisayar modülleri geliştirmeyi; ilerleyen dönemde ise ürün portföyünü taşıyıcı kartlar, endüstriyel anakartlar, gömülü bilgisayarlar ve sistem seviyesindeki çözümlerle genişletmeyi planlıyor.

FPGA ve SOM tabanlı çözümler geliştirecek

VERSOM; esnek, yüksek hızlı veri işleme ve karmaşık algoritmaları donanım seviyesinde çalıştırabilen FPGA ve ARM tabanlı SoC (System on Chip) mimarileri üzerine çözümler geliştirecek. Şirket, özellikle AMD Zynq UltraScale+ ve Versal gibi gelişmiş platformları temel alan, hem donanım (PL) hem de yazılım (PS) tarafında yüksek performans sunan endüstriyel ve askeri sınıf SOM aileleri tasarlayacak. Bu modüller üzerine geliştirilecek özel taşıyıcı kartlar (carrier boards) ve yeni nesil Edge AI donanımlarıyla ürün portföyünü genişletecek olan VERSOM, yapay zekâ destekli uygulamalara yönelik küresel ölçekte artan talebe de yanıt vermeyi hedefliyor. Şirketin geliştireceği çözümler; savunma ve havacılıkta alt sistemler, aviyonik ve radar sinyal işleme birimlerinden test ve ölçüm sistemlerine, endüstriyel otomasyonda gerçek zamanlı motor kontrolü ve robotik uygulamalardan yüksek bant genişliğine sahip telekomünikasyon altyapılarına kadar geniş bir kullanım alanına hitap edecek.

İki şirketin uzmanlıkları aynı çatı altında buluştu

VERSOM, Empa Elektronik'in küresel yarı iletken üreticileriyle geliştirdiği güçlü iş ortaklıkları, Ar-Ge ve komponent tedarik yetkinliği, lojistik gücü ve geniş müşteri ağını DEICO’nun test ve ölçüm sistemleri, yüksek hızlı çok katmanlı PCB tasarımı, aviyonik uygulamalar ve ileri donanım mühendisliği alanındaki uzmanlığını aynı çatı altında bir araya getiriyor. Bu sinerji sayesinde geliştirilecek SOM çözümleri, Empa'nın güçlü tedarik altyapısı ve pazar tecrübesi ile DEICO'nun askeri standartlardaki tasarım kabiliyetleri ve bilgi birikimini buluşturarak yüksek performanslı kritik mühendislik gerektiren ürünlere olan ihtiyacı karşılayacak. Böylece müşteriler, kendi uygulamalarına doğrudan entegre edebilecekleri, sahada hata riskini en aza indiren "tak-çalıştır" modüllerle ürün geliştirme süreçlerini daha hızlı ve güvenilir şekilde tamamlayabilecek.

Ankara'nın teknoloji ekosisteminden güç alacak

VERSOM'un operasyon merkezinin Ankara'da konumlanması, şirketin Türkiye'nin savunma sanayii, havacılık ve uzay ekosisteminin merkezinde yer alan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN gibi başlıca sistem entegratörleri ve test-ölçüm altyapısına stratejik yakınlıkla faaliyet göstermesini sağlayacak. Bu sayede VERSOM, müşterilerinin Ar-Ge ekipleriyle yakın iş birliği içinde çalışabilecek, prototipleme süreçlerine hızlı destek sunabilecek ve ulusal teknoloji projelerinin ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt verebilecek. VERSOM böylece yurtdışına bağımlı olunan SOM çözümlerini yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirerek yüksek katma değerli teknoloji üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

"VERSOM, Empa 2.0 vizyonumuzun önemli adımlarından biri"

Empa Elektronik CEO'su Murat Sarpel, VERSOM'un Empa 2.0 vizyonunun önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Empa 2.0 vizyonumuz doğrultusunda ürün, teknoloji ve pazar çeşitliliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. VERSOM da bu stratejimizin önemli adımlarından birini oluşturuyor. Geliştireceğimiz yerli SOM çözümleri sayesinde müşterilerimizin ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracak, ürünlerini çok daha kısa sürede pazara sunmalarına katkı sağlayacağız. Aynı zamanda Empa Elektronik'in uluslararası pazarlardaki teknoloji tedarikçisi rolünü daha da güçlendireceğiz. VERSOM ile ortaya çıkacak katma değerin hem müşterilerimize hem de şirketimizin küresel büyüme hedeflerine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

VERSOM'un Türkiye'nin yarı iletken ve gömülü sistem ekosistemine de önemli katkılar sağlayacağını belirten Sarpel, "Ülkemiz sistem entegrasyonu ve yazılım alanında önemli başarılar elde ediyor. VERSOM ile bu sistemlerin çekirdeğini oluşturan gömülü sistem modüllerinin tasarım ve geliştirme yetkinliğini de ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece ileri elektronik tasarımı, sinyal bütünlüğü ve yüksek performanslı donanım geliştirme gibi kritik alanlarda oluşacak bilgi birikimi, Türkiye'nin küresel teknoloji tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirecek. Türkiye'nin uluslararası teknoloji tedarik zincirinde yalnızca üretici değil, çekirdek teknoloji geliştiren güçlü oyunculardan biri olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Hedefimiz küresel çapta bir oyuncu olmak”

VERSOM'un yalnızca Türkiye için değil, küresel pazarlarda rekabet edecek bir teknoloji şirketi olarak konumlandığını ifade eden Sarpel, şunları söyledi:

"VERSOM'un başlangıç noktası Türkiye'nin güçlü savunma sanayii ve teknoloji ekosistemi olacak. Ancak vizyonumuzu ve kalite standartlarımızı en başından itibaren küresel pazarı hedefleyecek şekilde kurguluyoruz. Geliştireceğimiz her SOM modülünü uluslararası rakipleriyle rekabet edebilecek sertifikasyon ve kalite standartlarına uygun olarak tasarlıyoruz. Kısa vadede ilk FPGA tabanlı SOM ailelerimizi stratejik iş ortaklarımızın projelerine entegre etmeyi, orta ve uzun vadede ise taşıyıcı kartlar, Edge AI çözümleri, endüstriyel anakartlar ve gömülü bilgisayar sistemleriyle ürün portföyümüzü genişletmeyi planlıyoruz. Nihai hedefimiz ise VERSOM'u Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere uluslararası pazarlarda tercih edilen, uçtan uca gömülü bilişim (Embedded Computing) çözümleri sunan güçlü bir teknoloji markasına dönüştürmek."

Mühendislikten ürüne uzanan stratejik iş birliği

DEICO Elektronik Genel Müdürü Sedat Alantar, VERSOM'un DEICO'nun yıllardır farklı projelerde edindiği mühendislik birikimini ölçeklenebilir ürünlere dönüştürecek önemli bir platform olduğunu söyledi. Yeni şirketin Empa'nın güçlü tedarik ve teknoloji ağı ile DEICO'nun ileri donanım tasarım yetkinliğini bir araya getireceğini vurgulayan Sedat Alantar, "Bugüne kadar edindiğimiz elektronik tasarım, test ve ölçüm sistemleri ile yüksek hızlı donanım geliştirme deneyimini VERSOM çatısı altında daha geniş bir ekosisteme taşıyacağız. Hedefimiz, müşterilerimizin sistemlerine doğrudan entegre edebilecekleri, yüksek performanslı ve güvenilir 'tak-çalıştır' SOM çözümleri geliştirmek. Bu sayede hem ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracak hem de yerli mühendislikle geliştirilen rekabetçi çözümlerin küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu.