2026 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, “Ortaya koyduğumuz bu sonuçları, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin güçlü bir yansıması olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem hizmet verdiğimiz bölge hem de yatırımcılarımız için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yenilenebilir enerji üretiminden elektrik dağıtımına, sağlıktan gayrimenkul geliştirmeye, inşaat yatırım ve taahhütten madene, turizmden tekstil ve kamu-özel iş birliği (PPP) projelerine kadar Türkiye'de önemli yatırımlara imza atan Türkerler Holding'in iştiraki Türker VEYAŞ, 2026 ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2026 yılı ilk altı aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %36 artarak 11,7 milyar TL’ye ulaşırken, brüt kârı %68 artışla 4,3 milyar TL’ye yükseldi. Türker VEYAŞ’ın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı ise 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık üç katına çıkarak 1 milyar TL seviyesini aştı. Şirketin 2025 yıl sonunda 16,6 milyar TL seviyesinde bulunan özkaynakları da 30 Haziran 2026 itibarıyla 17 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Müşteri sayısı 904 bini aştı

Türker VEYAŞ; bağlı ortaklığı VEDAŞ ile elektrik dağıtım, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama, LİNA ile arıza onarım bakım, endeks okuma, kesme-açma, fatura tahsilatı, tesis yapımı ve gayrimenkul yönetimi alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi kapsayan hizmet bölgesinde faaliyet gösteren şirketin toplam müşteri sayısı 30 Haziran 2026 itibarıyla 904 bin 187’ye ulaştı.

2026’nın ilk yarısında 1,24 milyar TL yatırım

Türker VEYAŞ, bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım programını 2026 yılının ilk yarısında da kesintisiz sürdürdü. 30 Haziran 2026 itibarıyla yatırım bütçesi kapsamında tamamlanan yatırımların toplam tutarı 1 milyar 239 milyon 87 bin TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2026–2030 döneminde de yatırım programını sürdürerek dağıtım altyapısının güçlendirilmesini, enerji arz sürekliliği ve hizmet kalitesinin daha ileri taşınmasını ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasını hedefliyor.

2026 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şöyle konuştu: “2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal performansımızı yatırımlarımız ve operasyonel iyileşmelerimizle birlikte sürdürdük. Hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre %36 artırarak 11,7 milyar TL’ye, brüt kârımızı ise %68,3 artışla 4,3 milyar TL’ye taşıdık. Brüt kâr marjımızın %30’den %37’a yükselmesi, büyümemizin yanı sıra operasyonel verimlilik açısından kaydettiğimiz ilerlemeyi de ortaya koyuyor. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârımız yaklaşık üç katına çıkarak 1 milyar TL’yi aşarken, özkaynaklarımız 30 Haziran 2026 itibarıyla 17 milyar TL’ye ulaştı. Ortaya koyduğumuz bu sonuçları, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin güçlü bir yansıması olarak görüyoruz.

Finansal büyümemizi yatırımlarla da destekliyoruz. 2026 yılının ilk altı ayında 1,24 milyar TL tutarında yatırımı tamamladık. Şebekemizi güçlendirmeye, teknolojik altyapımızı geliştirmeye ve operasyonel kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızın somut sonuçlarını sahada görüyoruz. Özelleştirme öncesinde yaklaşık %70 seviyesinde bulunan kayıp-kaçak oranının 30 Haziran 2026 itibarıyla %23,66 seviyesine gerilemesi, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırım ve teknoloji odaklı dönüşümün en önemli göstergelerinden biri.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgede büyüyen şehirler, gelişen sanayi ve yeni yerleşim alanlarıyla birlikte enerji ihtiyacı da artıyor. Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yeni teknolojilere kadar hayatın her alanında elektriğin önemi giderek yükseliyor. Önümüzdeki dönemde de şebekemizi modernize etmeye, akıllı şebeke teknolojilerinden daha etkin yararlanmaya ve enerji arz sürekliliği ile hizmet kalitesini daha ileri taşımaya devam edeceğiz. 2026–2030 döneminde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlarla bölgemizin bugünkü ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekte oluşacak enerji talebine de güçlü bir altyapıyla cevap vermeyi hedefliyoruz.

Halka arzımızla birlikte sermaye piyasalarından ve yeni ortaklarımızdan aldığımız güç, bu uzun vadeli büyüme yolculuğumuzda bizim için önemli bir motivasyon ve sorumluluk kaynağı. Halka arzdan aldığımız güçle yatırım programımızı kararlılıkla sürdürürken; güçlü operasyonel yapımızı, sürdürülebilir kârlılık anlayışımızı ve uzun vadeli değer yaratma hedefimizi koruyacağız. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim anlayışımızı daha da ileri taşıyarak hem hizmet verdiğimiz bölge hem de yatırımcılarımız için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”