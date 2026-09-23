Türkiye’de çalışanların gelirleri üzerindeki baskıyı ortaya koyan dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Hopi’nin 1.500 kullanıcıyla gerçekleştirdiği Hopi Pulse araştırması, maaşların hangi harcama kalemlerine yöneldiğini ve çalışanların ay boyunca bütçelerini nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

Araştırmanın sonuçları, maaş gelirinin önemli bölümünün daha hesaba geçtiği anda zorunlu ödemelere ayrıldığını gösterdi.

Maaşın yüzde 71’i daha baştan borç ve faturalara gidiyor

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 71’i, maaşı hesabına yattığında ilk olarak kira, fatura, kredi veya kredi kartı gibi düzenli ödemelerini gerçekleştiriyor.

Çalışanların yüzde 17’si ise maaşını öncelikle market ve diğer temel ihtiyaçlar için kullanıyor.

Bu iki grup birlikte değerlendirildiğinde, her 100 çalışanın 88’i maaşını ilk aşamada zorunlu harcamalara ayırıyor.

Buna karşılık maaşını aldıktan sonra ilk olarak birikim veya yatırım yapmayı tercih edenlerin oranı yalnızca yüzde 8 seviyesinde kalıyor.

Rakamlar, çalışanların gelirlerinin önemli bir bölümünü tüketim tercihinden ziyade zorunlu giderlerin belirlediğini ortaya koyuyor.

Her 4 çalışandan 1'inin maaşı ilk haftada tükeniyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu maaşın ne kadar süreyle yettiğine ilişkin oldu.

Katılımcıların yüzde 25’i, maaşının ilk 7 gün içinde tükendiğini belirtti. Buna karşılık katılımcıların yüzde 24’ü ay sonunda hâlâ harcanmamış parasının bulunduğunu ifade etti.

Kadınlarda maaşın ilk haftada tükenme oranı yüzde 31 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 21 olarak ölçüldü.

26-35 yaş grubundaki kadınlarda ise oran yüzde 40’a kadar çıktı.

Zorunlu giderlerin ardından giyim öne çıkıyor

Çalışanların zorunlu ödemelerini yaptıktan sonra bütçeden pay ayırdığı kategorilerin başında giyim geliyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 49’u, zorunlu harcamalardan sonra bütçesinden giyime pay ayırıyor. Dışarıda yemek ve restoran harcamalarının oranı ise yüzde 13 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle bütçenin daraldığı dönemlerde de bazı harcama kalemlerinden vazgeçmenin kolay olmadığı görülüyor.

Katılımcıların yüzde 78’i, tamamen vazgeçmekte zorlandığı harcama alanlarının bulunduğunu belirtiyor.

Ekonomik baskıya rağmen küçük alışverişlerden vazgeçilmiyor

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri de tüketicilerin küçük mutluluk alışverişlerine yaklaşımı oldu.

Katılımcıların yüzde 90’ı, kendisini mutlu edecek küçük alışverişleri her zaman veya zaman zaman yaptığını söyledi.

Özellikle gençlerde bu eğilim daha belirgin. 18-25 yaş grubundaki katılımcılar arasında küçük mutluluk alışverişi yapmadığını söyleyen bulunmazken, grubun yüzde 52’si bu alışverişleri her maaş döneminde yaptığını belirtti.

Maaş geliyor, zorunlu giderlere dağılıyor

Hopi Pulse araştırmasının ortaya koyduğu tablo, çalışanların gelirlerini öncelikle zorunlu harcamalara ayırdığını gösteriyor.

Yüzde 71 kira, fatura ve kredi ödemelerine, yüzde 17 market ve temel ihtiyaçlara yönelirken; yalnızca yüzde 8 ilk aşamada birikim veya yatırımı tercih ediyor.

Maaşın ilk haftada tükendiğini söyleyenlerin oranının yüzde 25 olması da çalışanların gelir-gider dengesinin ne kadar sıkıştığını gösteren araştırma bulgularından biri olarak öne çıkıyor.