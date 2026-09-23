Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün futbol ve güreş takımları, elde ettikleri şampiyonlukların ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

Kepez Belediye Spor Kulübünün Güreş Takımı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olurken, futbol takımı 2025-2026 sezonunu namağlup Antalya şampiyonu olarak tamamladı. Genç sporcular, kazandıkları şampiyonlukların ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü makamında ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kocagöz, genç sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştirdi, başarılarını dinledi ve gelecek hedefleri hakkında konuştu. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Ankara'da düzenlenen Minikler (10-11-12 Yaş) Türkiye Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kepezli güreşçiler, şampiyonayı takım halinde zirvede tamamlayarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Takım başarısının yanı sıra bireysel kategorilerde de önemli dereceler elde sporcular; 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü, 2 Türkiye beşinciliği elde etti. Toplam 15 sporcudan oluşan güreş takımı, takım şampiyonluğunun yanı sıra bireysel derecelerle de Kepez'in güreşteki başarısını ortaya koydu. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Futbol Takımı da 2025-2026 futbol sezonunu namağlup tamamlayarak Antalya şampiyonu oldu. Başarılı sezonun ardından U12 kategorisinde 16 takımın katılımıyla düzenlenen özel turnuvaya katılan Kepez Belediyesi Futbol Takımı, turnuvayı da namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. 22 genç futbolcudan oluşan takım, sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle önemli bir başarıya imza attı.

'İyi insan olun'

Şampiyon sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Mesut Kocagöz, gençlere yalnızca spor alanında değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için tavsiyelerde bulundu. Kocagöz, 'Çocuklar, sizleri de kutluyorum. Hepiniz geleceğin iyi futbolcuları, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi futbolcuları olun inşallah. Sizler de geleceğin Taha Akgülleri olun. Hepiniz şampiyon olun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim önderimiz. Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiş. Sizler de zeki, çevik ve ahlaklı olacaksınız. Derslerinizi ihmal etmeyeceksiniz. Çünkü okumadan olmaz. Kültürlü olmanız lazım. Antrenmanlarınıza dikkat edeceksiniz. Çok çalışın. Hem okulda çalışın hem sporda çalışın. Başarılı olursunuz. Ahlaklı olmak bence en önemlisi. Bir de en önemlisi iyi insan olacaksınız. Vicdanlı, merhametli olduğunuzda Allah kapılarınızı açar' dedi.

'Her zaman yanınızda olacağız'

Genç sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Kocagöz, Kepez Belediyesi olarak sporcuların ve antrenörlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kocagöz, 'Namağlup gelmişsiniz, Türkiye şampiyonu olmuşsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Biz de belediye başkanı olarak bütün hocalarınız ve çalışma arkadaşlarımla beraber her zaman yanınızda olacağız. Her zaman arkanızda koskocaman Kepez Belediyesi var' ifadelerini kullandı. Kepez'in gençlerinin iyi yetişmesinin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kocagöz, sporculara güvendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kepez Belediyesi 55 ilden büyük. Türkiye'nin 18. büyük ilçesi Kepez. Kepez'in gücü ancak sizlerle belli olur. Siz iyi yetişeceksiniz. Hocalarımız sizleri iyi yetiştirecek. Böylece güçlü bir Kepez olacak' ifadelerini kullandı.