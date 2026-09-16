Yatırım fonu piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler yatırımcıların işlemlerin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bu kez TEFAS üzerinden verilen fon alım-satım talimatlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi.

Sosyal medyada bazı yatırımcıların, TEFAS üzerinden verdikleri fon alım veya satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğini öne sürdüğü paylaşımlar yapıldı. İddiaların kısa sürede yayılması üzerine gözler, fon alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) ve platformun işleyişinde önemli rol oynayan Takasbank'a çevrildi.

Takasbank: Sistem kaynaklı iptal yok

Takasbank, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada TEFAS'taki fon alım-satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine yönelik ifadelerin paylaşıldığını belirtti.

Takasbank açıklamasında, “Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir” ifadelerine yer verdi. Böylece sosyal medyada gündeme gelen talimat iptali iddialarının Takasbank veya TEFAS'ın teknik sistemi kaynaklı olmadığı bildirildi.

TEFAS'ta talimatlar hangi durumlarda iptal edilebiliyor?

Öte yandan TEFAS işleyişinde, belirli koşullarda talimatların iptal edilmesine yönelik mekanizmalar bulunuyor. Takasbank'ın TEFAS uygulama esaslarına göre, eşleşmeyen ve işlem limiti yetersizliği nedeniyle sistemde bekleyen bazı alım talimatları, belirlenen iptal saatine kadar gerçekleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilebiliyor.

Bu nedenle Takasbank'ın açıklaması, TEFAS'ta kurallar çerçevesinde gerçekleşebilecek normal talimat iptallerinin tamamının ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Açıklamanın odağında, son günlerde sosyal medyada dile getirilen ve sistem kaynaklı olduğu ileri sürülen talimat iptalleri bulunuyor.

Fon piyasasındaki gelişmelerin ardından geldi

Takasbank'ın açıklaması, yatırım fonları piyasasında işlemlere ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi. Özellikle Pusula Portföy'ün bazı fonlarda yatırımcıların iade taleplerine ilişkin ödemelerin zamanında gerçekleştirilemeyeceğini açıklaması, fon yatırımcılarının işlemler konusunda daha fazla bilgi aramasına neden olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından bazı yatırımcıların yaşadıkları sorunları TEFAS sistemiyle ilişkilendirmesi üzerine Takasbank'ın açıklama yapması, sistemsel bir sorun ile fon veya portföy yönetim şirketi kaynaklı işlem sorunlarının birbirinden ayrılması açısından önem taşıyor.

Takasbank'ın açıklamasına göre, mevcut iddialar kapsamında TEFAS veya Takasbank kaynaklı bir talimat iptali bulunmuyor.