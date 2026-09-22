Irak’ın yapı ve inşaat sektöründeki önemli uluslararası buluşması Construct Iraq, 22 Eylül 2026 Salı günü Erbil Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Bu yıl 8. kez düzenlenen fuar, 22–25 Eylül 2026 tarihleri arasında So Fuar A.Ş. organizasyonunda Irak ve bölge pazarında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası firmaları bir araya getiriyor.

Bu yıl 17.000 m² sergi alanında düzenlenen fuar; Türkiye, Çin, Mısır, İran, Irak, İspanya, K.K.T.C., Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Özbekistan dahil olmak üzere birçok ülkeden 350’nin üzerinde yerel ve uluslararası markayı ağırlıyor.

Construct Iraq; yapı malzemeleri, inşaat makineleri, altyapı, elektrik ve enerji sistemleri, akıllı bina teknolojileri ile HVAC-R çözümleri başta olmak üzere sektörün geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Sektör profesyonelleri, dört gün boyunca Erbil’de aynı çatı altında bir araya gelerek yeni ticari bağlantılar kurma ve iş birlikleri geliştirme imkânı buluyor.

Türkiye’den Irak Pazarına Güçlü Çıkarma

Construct Iraq 2026’da Türkiye’den güçlü bir katılım gerçekleşiyor. Türk yapı ve inşaat sektörünün üretim gücünün ve teknolojik kapasitesinin Irak pazarına tanıtıldığı fuarda, Türk firmaları yeni müşteriler ve iş ortaklarıyla bir araya geliyor.

Fuar kapsamında Türkiye Milli Katılımı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle So Fuar A.Ş. tarafından organize ediliyor. Milli katılım organizasyonu ile Türk firmalarının Irak pazarındaki görünürlüğünün artırılması ve bölgedeki yeni ticari fırsatlara doğrudan erişim sağlamaları hedefleniyor.

Irak’ın devam eden altyapı, konut, enerji ve yeniden yapılanma yatırımları, yapı ve ilgili sektörlerde yeni iş fırsatlarını beraberinde getirirken; Türkiye’nin Irak ile sahip olduğu güçlü ticari ilişkiler, Türk firmaları açısından pazarı stratejik bir konuma taşıyor.

Construct Iraq 2026, dört gün boyunca sektör profesyonellerini Erbil’de buluşturarak yeni yatırımlar, iş bağlantıları ve ihracat fırsatları için uluslararası bir ticaret ortamı sunuyor.