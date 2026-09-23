Sermaye piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan fon kaynaklı gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Söz konusu kararın ardından tasfiye kapsamındaki fonlarda kaç yatırımcının bulunduğuna ilişkin kamuoyunda farklı rakamlar gündeme geldi. SPK, tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin kamuoyunda yer alan farklı bilgilere açıklık getirdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi. Açıklamada, "Kurul karar organının 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi.

Yatırımcıların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulun görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.