Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden İznik'te yeni sezonun ilk hasadı başladı. Göllüce Mahallesi'nde üretim yapan Oğuz Yıldırım, sezonun ilk zeytinlerini toplayarak yeni mahsul zeytinyağını üretmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde hasat edilen yeşil zeytinler, bekletilmeden sıkım tesisine götürülüyor. Soğuk sıkım yöntemiyle işlenen zeytinlerden elde edilen ilk hasat yağı, aroması ve yüksek polifenol değeriyle öne çıkıyor.

11 kilo zeytinden 1 litre yağ

İlk hasat döneminde zeytinin henüz tam olgunlaşmamış olması nedeniyle yağ verimi düşük kalıyor. Yaklaşık 11 kilogram yeşil zeytinden yalnızca 1 litre zeytinyağı elde ediliyor. Buna karşın üreticiler, erken hasadın kalite ve aroma açısından önemli avantajlar sağladığını belirtiyor.

Üretici Oğuz Yıldırım, İznik Gölü çevresinden topladıkları zeytinlerle ürettikleri ilk hasat yağlarının daha önce çeşitli ödüller aldığını ifade etti.

Yıldırım, üretim sürecinde hijyen ve hızlı işleme konusuna dikkat ettiklerini belirterek, ürünlerine Almanya, İngiltere, Ortadoğu ülkeleri ve ABD'den yoğun talep geldiğini söyledi. Siparişlere yetişmekte zorlandıklarını aktaran Yıldırım, günlük sıkım kapasitesinin yaklaşık 80 ton olduğunu, ancak kendi üretimlerinde 30 tonun üzerine çıkmadıklarını kaydetti.

Sezonda 100 ton zeytinyağı hedefliyor

İlk hasatta verimin düşük olmasına karşın sezon ilerledikçe yağ veriminin artması bekleniyor. Üretici, sezon genelinde yaklaşık 100 ton zeytinyağı elde etmeyi hedefliyor.

İznik'te başlayan yeni sezonla birlikte üreticiler, ilk hasat zeytinyağlarını başta Avrupa olmak üzere farklı ülke pazarlarına göndermeye hazırlanıyor. Özellikle doğal ürünlere ve yüksek polifenol içeren gıdalara yönelen tüketicilerin ilgisi, erken hasat zeytinyağına yönelik dış talebi de artırıyor.

Uzmanlar ise zeytinyağının sağlıklı beslenmedeki yerinin güçlü bilimsel kanıtlarla desteklendiğini belirtirken, zeytinyağının ilaç yerine kullanılabilecek bir ürün olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.