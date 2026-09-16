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F. Emre Yılmaz, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde tamamladı. İngilizce bilen Yılmaz, yeni görevinde Türk Telekom’un medya ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Bu değişikliğin ardından Kurumsal İletişim Direktörlüğünün sorumluluğunu F. Emre Yılmaz üstlendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini daha önce yürüten Arif Sancaktaroğlu , Ağustos 2026’da oluşturulan İletişim, TV ve Dijital Platformlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

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TTNET’te Medya İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Yılmaz, şirketin Türk Telekom çatısı altında birleşmesinin ardından kariyerini burada sürdürdü.

Yılmaz’ın Türk Telekom kariyerinin öncesinde de telekomünikasyon ve medya sektörlerinde deneyimi bulunuyor. Profesyonel kariyerine 2008 yılında İnfomag Yayıncılık’ta başlayan Yılmaz, 2013 yılında Türk Telekom Grubu bünyesindeki TTNET’e katıldı.

Kariyerinde iletişim ve medya ilişkileri alanında uzmanlaşan F. Emre Yılmaz, Eylül 2017’den bu yana Türk Telekom bünyesinde farklı sorumluluklar üstleniyordu. Yılmaz, özellikle medya ilişkileri alanındaki çalışmalarıyla şirketin iletişim faaliyetlerinde görev aldı.

Yılmaz, yeni görevine 15 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Böylece Türk Telekom’un kurumsal iletişim süreçlerinin yönetiminde yeni bir dönem başlamış oldu.

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