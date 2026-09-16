Yılmaz, yeni görevine 15 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Böylece Türk Telekom’un kurumsal iletişim süreçlerinin yönetiminde yeni bir dönem başlamış oldu.
Türk Telekom’da 9 yıllık deneyim
Kariyerinde iletişim ve medya ilişkileri alanında uzmanlaşan F. Emre Yılmaz, Eylül 2017’den bu yana Türk Telekom bünyesinde farklı sorumluluklar üstleniyordu. Yılmaz, özellikle medya ilişkileri alanındaki çalışmalarıyla şirketin iletişim faaliyetlerinde görev aldı.
Yılmaz’ın Türk Telekom kariyerinin öncesinde de telekomünikasyon ve medya sektörlerinde deneyimi bulunuyor. Profesyonel kariyerine 2008 yılında İnfomag Yayıncılık’ta başlayan Yılmaz, 2013 yılında Türk Telekom Grubu bünyesindeki TTNET’e katıldı.
TTNET’te Medya İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Yılmaz, şirketin Türk Telekom çatısı altında birleşmesinin ardından kariyerini burada sürdürdü.
Selefi Arif Sancaktaroğlu yeni görevine geçti
Yılmaz’ın Kurumsal İletişim Direktörlüğüne atanması, Türk Telekom’daki üst düzey iletişim yapılanmasındaki değişikliğin ardından gerçekleşti.
Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini daha önce yürüten Arif Sancaktaroğlu, Ağustos 2026’da oluşturulan İletişim, TV ve Dijital Platformlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Bu değişikliğin ardından Kurumsal İletişim Direktörlüğünün sorumluluğunu F. Emre Yılmaz üstlendi.
İletişim alanında akademik eğitim
F. Emre Yılmaz, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde tamamladı. İngilizce bilen Yılmaz, yeni görevinde Türk Telekom’un medya ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.