Akaryakıt piyasasında gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Edinilen bilgilere göre motorin grubunda 5,57 TL'lik fiyat indirimi bekleniyor.

İndirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Böylece özellikle ticari araç sahipleri, lojistik sektörü ve yüksek miktarda motorin tüketen sürücüler açısından akaryakıt maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşanabilecek.

Motorinin litre fiyatı 90 liranın altına yaklaşacak

Beklenen 5,57 TL'lik indirim sonrasında motorinin litre fiyatının;

İstanbul'da 90,86 TL

Ankara'da 91,87 TL

İzmir'de 92,26 TL

Doğu illerinde 93,06 TL

seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Ancak söz konusu rakamlar, indirimin kesinleşmesi halinde uygulanması beklenen fiyatları ifade ediyor. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Benzinde değişiklik beklenmiyor

Motorin tarafında indirim beklentisi oluşurken, benzin grubunda ise 23 Eylül itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Mevcut fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,40 TL, Anadolu Yakası'nda 80,30 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 34,99 TL

Yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak?

Beklenen indirimin kesinleşmesi durumunda 5,57 TL'lik düşüş 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, özellikle motorini yoğun kullanan taşımacılık ve lojistik sektörü açısından yakından takip ediliyor. Motorin fiyatındaki düşüşün ulaşım ve işletme maliyetlerine etkisi ise önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak.