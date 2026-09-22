Türkiye’de ilk defa ‘yerli ve milli’ imkanlarla 1,6 mm solar camın üretileceği yeni hattın, 2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu yatırımın devreye alınmasıyla birlikte şirketin solar cam kapasitesi de 2,8 katına çıkmış olacak.

Türkiye’de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip şirketlerden biri olan ve Avrupa’nın en yüksek cam işleme kapasiteleri arasında yer alan Çağdaş Cam, Manisa yerleşkesinde hayata geçirdiği kapasite artışı yatırımıyla solar cam üretiminde önemli bir eşiği geride bırakıyor. Şirketin yeni üretim hattında teknik kurulum çalışmaları son aşamaya gelirken, Türkiye’de ilk kez yerli ve milli imkanlarla 1,6 mm solar cam üretimine başlanması planlanıyor.

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu’nun 1 Eylül 2025 tarihli kararı doğrultusunda Manisa yerleşkesinde başlatılan kapasite artışı yatırımıyla şirketin solar cam üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte mevcut durumda 5 milyon metrekare olan yıllık solar cam kapasitesinin yaklaşık 2,8 kat artışla 14 milyon metrekareye yükselmesi öngörülüyor.

Çağdaş Cam’ın söz konusu yatırıma ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, teknik kurulum çalışmalarının son aşamasına gelindiği ve yeni üretim hattının 2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla faaliyete geçerek, üretime başlanmasının planlandığı belirtildi.

1,6 mm solar cam üretiminde yeni dönem

Yatırım kapsamında devreye alınacak yeni üretim hattı, Türkiye’de ilk kez yerli ve milli imkanlarla 1,6 mm kalınlığında solar cam üretimine olanak sağlayacak. Böylece Çağdaş Cam, Manisa yerleşkesindeki yatırımıyla solar cam üretim kapasitesini artırırken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yerli üretim kapasitesine katkısını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket, söz konusu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 22 milyon dolarlık ek ciro artışı öngörüyor. Yeni hattın devreye alınmasıyla, kapasite artışının yanı sıra üretim altyapısının güçlendirilmesi ve solar cam alanındaki büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

“Yeni üretim hattımız Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak”

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni yatırımlarla cam sanayisindeki üretim ve teknolojik gücümüzü pekiştirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl eylül ayında Yönetim Kurulumuzun kararıyla hayata geçirdiğimiz Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni üretim hattı yatırımımızda artık son aşamaya geldik. Türkiye’de ilk kez yerli ve milli imkanlarla 1,6 mm solar cam üretimine katkı sağlayacak hattımızı kasım ayında devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırımla birlikte kapasite artırımının yanı sıra solar cam üretimindeki teknik kabiliyetimizi de ileriye taşımayı hedefliyoruz. Uçtan uca hizmet ve ürün kalitemizi daha ileriye taşımak amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni tesisimiz, tamamen otomatize üretim hatları ve yapay zekâ destekli ileri teknolojilerle faaliyet gösterecek. Geçmişte Türkiye’nin ilk 2 mm solar cam üreticisi olarak sektörde öncü bir adım attık. Şimdi ise yeni üretim hattımızla bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin ilk 1,6 mm solar cam üretimine öncülük edeceğiz.”