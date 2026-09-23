Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Portföy A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Kemal Akkaya'nın ifade alma işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

"Fon yapılanmalarında yer almadık"

Şirket açıklamasında, Kemal Akkaya'nın savcılıkta verdiği ifadede kamuoyunda "Ponzi" veya "saadet zinciri" olarak nitelendirilen fon yapılanmalarında yer almadıklarını belirttiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Akkaya, yönetimleri altında bulunan fon varlıklarının bir iş günü içerisinde satılabilir nitelikteki varlıklardan oluştuğunu savcılık makamına aktardı.

Fonlarda repo ve kredi bulunmadığı belirtildi

Akkaya'nın savcılık ifadesinde, yönetilen fonlarla ilgili olarak pay repo işlemi gerçekleştirilmediğini ve hiçbir fonda kredi bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hususlara ilişkin belgelerin de savcılık makamına sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İlgili belgeleri savcılık makamına ibraz etmiş ve ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bulls Yatırım tarafından yapılan açıklamanın tamamında ise kamuoyuna saygı ifadesiyle duyuru yapıldı.

Şirketlerden açıklama

Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Portföy A.Ş. imzasıyla yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gerçekleşen ifade sürecine ilişkin şirketlerin görüş ve savunmalarına yer verildi.

Savcılık soruşturmasının devam edip etmediği ve soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni gelişmelerin ise ilgili makamların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.