Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin yatırımcı sayısını açıkladı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'e ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesinin ardından süreçten etkilenen tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğu bildirildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu süreçle ilgili yatırımcıların yalnızca Kurul tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

455 bin 758 yatırımcı etkilendi

Kurulun açıklamasında, tasfiye edilen 131 fonda bulunan yatırımcıların durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamaya göre, tasfiye sürecinden etkilenen tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak kayıtlara geçti.

SPK, yatırımcıların süreçle ilgili bilgi edinirken resmi kaynakları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

SPK'dan yatırımcılara uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasalarının güvenilir ve sağlıklı şekilde işlemesinin yanı sıra yatırımcı haklarının korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu belirtti.

SPK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.”

Kurul, yatırımcıların tasfiye sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar konusunda resmi SPK duyurularını esas almaları gerektiğini yineledi.