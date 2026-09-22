Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra iki ülkeden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ömer Bolat’tan 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun iş dünyasına da olumlu yansıdığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını hatırlatan Bolat, bu yıl 42-43 milyar dolar seviyesine ulaşılmasının beklendiğini aktardı. Hizmet ticareti de hesaba katıldığında ikili ticaretin 47 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, 100 milyar dolarlık hedef doğrultusunda özel sektörle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bolat, hükümetlerin sorumluluğunun ticaret, yatırım, ulaşım, teknoloji ve enerji başta olmak üzere her alanda iş birliğini kolaylaştırmak ve işletmelerin önünü açmak olduğunu vurguladı.

Amerikan şirketleri için Türkiye’de imalat, enerji, finans, tarım, hizmetler ve dijital sektörlerde önemli yatırım fırsatları bulunduğuna dikkat çeken Bolat, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığını yineledi.

Akın Gürlek’ten hukuk vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek de zirvede yaptığı konuşmada hukukun önemine dikkat çekti. Gürlek’in hukuka ilişkin değerlendirmeleri, ekonomik ilişkilerin geleceğinin ele alındığı buluşmanın önemli başlıklarından birini oluşturdu.

Ticaret ve yatırım gündeminin hukuk boyutuyla birlikte ele alınması, iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin uzun vadeli gelişimi açısından da anlam taşıdı.

Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında geldiği noktayı anlattı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanında kaydettiği ilerlemeleri ve ulaştığı noktayı katılımcılarla paylaştı. Memişoğlu, konuşmasında sağlık alanını Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri çerçevesinde de değerlendirerek iki ülke arasındaki iş birliğinin sağlık boyutuna değindi.

Türkiye’nin sağlık alanındaki birikiminin gündeme taşındığı konuşma, zirvenin ticaret ve yatırım odaklı programına sektörel bir perspektif kazandırdı. Sağlık, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler kapsamında ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Süleyman Ecevit Şanlı’dan ortak yatırım ve üretim çağrısı

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı, değişen küresel dengelerin Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine yeni bir vizyonla yaklaşmayı gerektirdiğini belirtti.

Türkiye’nin yatırım, teknoloji ve enerji alanlarında stratejik ortaklık potansiyeline dikkat çeken Şanlı, TABA-AmCham üyeleri arasında ABD’de bankacılık, liman ve eğitim yatırımlarına hazırlanan şirketlerin yanı sıra turizm, çelik, alüminyum, gıda, tekstil ve finans sektörlerinden yatırımcıların bulunduğunu ifade etti.

Şanlı, iş dünyasına “Sadece ticaret yapmayalım, birlikte yatırım yapalım, üretelim, teknoloji geliştirelim ve üçüncü pazarlara açılalım” çağrısında bulundu.

Zirvede verilen mesajlar, Türkiye-ABD ekonomik ortaklığının ticaretin ötesinde, ortak yatırım, üretim ve teknoloji geliştirme temelinde büyütülmesi yönündeki iradeyi ortaya koydu.

Program kapsamında TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı ile TABA-AmCham Ticaret ve İş Geliştirme Komite Başkan Yardımcısı Tuba Saraçoğlu, başarılı iş kadını Nihal Gezer Taşçı’ya üyelik sertifikasını takdim etti.