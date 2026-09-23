Ön ödemeli kart ve elektronik para işlemlerinde 5 bin 500 TL, mobil ödemelerde ise aylık 6 bin 500 TL’ye kadar olan belirli işlemler için yeni eşikler getirildi. Düzenleme 23 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında önemli bir limit değişikliğine gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, ön ödemeli kart, elektronik para, mobil ödeme ve hayat sigortalarında basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği parasal sınırlar artırıldı.

23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında bazı limitler iki katına, bazıları ise daha yüksek oranlarda artırıldı.

Ön ödemeli kartlarda limit 5 bin 500 TL oldu

Yeni düzenlemede ön ödemeli kartlara ilişkin parasal eşikler yükseltildi.

Tek kullanımlık ve yeniden yüklenemeyen ön ödemeli kartlarda daha önce 2 bin 750 TL olan yüklü para sınırı 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Yeniden yüklenebilen ön ödemeli kartlarda ise bir ay içerisinde yapılabilecek toplam yükleme ve kartta bulunabilecek bakiye açısından uygulanan 2 bin 750 TL'lik sınır 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Söz konusu kartların fon transferinde kullanılamaması ve yalnızca mevzuatta belirtilen mal, hizmet ve fatura ödemelerinde kullanılabilmesi gerekiyor.

Elektronik para işlemlerinde de eşikler yükseldi

Elektronik para kuruluşlarının yeniden yükleme yapılamayan ürünlerinde elektronik olarak saklanabilen fon için uygulanan 2 bin 750 TL'lik sınır 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Yeniden yükleme yapılabilen elektronik para ürünlerinde de bir ay içerisindeki toplam yükleme tutarı ile bakiye açısından uygulanan sınır 5 bin 500 TL olarak belirlendi.

Bu limitlerin altında kalan ve mevzuatta öngörülen diğer şartları taşıyan işlemlerde basitleştirilmiş müşteri tanıma ve kimlik tespiti prosedürlerinden yararlanılabilecek.

Mobil ödemede tek işlem sınırı 2 bin 500 TL'ye çıktı

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de mobil ödeme işlemleri oldu.

Elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen mobil ödemelerde daha önce 1.000 TL olan tek seferlik işlem sınırı 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Aylık toplam işlem limiti ise 2 bin 750 TL'den 6 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Buradaki düzenlemenin de belirli koşullara tabi olduğu belirtildi. Mobil ödeme hizmetlerinin fon transferi amacıyla kullanılamaması ve mal, hizmet alımı ile fatura ödemeleriyle sınırlı olması gerekiyor.

Hayat sigortalarında da limitler değişti

MASAK'ın yeni düzenlemesi hayat sigortalarındaki basitleştirilmiş tedbir eşiklerini de kapsıyor.

Bir yıl içerisinde ödenecek toplam prim tutarı bakımından daha önce 10 bin TL olarak uygulanan sınır 20 bin TL'ye çıkarıldı.

Tek primli hayat sigortalarında ise 25 bin TL olan sınır 50 bin TL'ye yükseltildi.

Belirlenen limitlerin altında kalan ve diğer şartları sağlayan sözleşmelerde daha basit müşteri tanıma prosedürlerinin uygulanabilmesinin önü açıldı.

Kredi kartı limitleri değişmedi

Düzenlemeyle ilgili en önemli ayrıntılardan biri, söz konusu rakamların kredi kartı veya banka kartlarının genel harcama limitleri olmaması.

Yeni düzenleme, tüketicilerin kredi kartıyla yapabileceği harcamalara 5 bin 500 TL ya da 6 bin 500 TL şeklinde yeni bir üst sınır getirmiyor.

Değişiklik, MASAK mevzuatı kapsamında belirli ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerinde kimlik tespiti ve müşterinin tanınmasına yönelik basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabileceği parasal eşikleri yeniden belirliyor.

Düzenleme 23 Eylül'de yürürlüğe girdi

Yeni parasal sınırlar, 23 Eylül 2026 tarihli ve 33379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yürürlüğe girdi.

Böylece ön ödemeli kart ve elektronik para işlemlerindeki bazı eşikler 2 bin 750 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilirken, mobil ödemelerde tek işlem limiti 1.000 TL'den 2 bin 500 TL'ye, aylık toplam işlem limiti ise 2 bin 750 TL'den 6 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.