Türk Hava Yolları’nın Boeing ile gerçekleştirmeyi planladığı 150 adet 737 MAX siparişinde uzun süredir devam eden belirsizlik sona yaklaşıyor. Motor üreticisi CFM ile bakım ve fiyatlandırma şartları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle beklemeye alınan sipariş için tarafların yeniden anlaşma zeminine geldiği bildirildi.

Reuters’ın konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Boeing ile THY arasındaki görüşmeler yeniden rayına girdi. Kaynaklardan üçü, 150 uçaklık anlaşmanın gelecek hafta imzalanabileceğini belirtti. Ancak THY, Boeing ve CFM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

150 uçaklık sipariş CFM görüşmelerine takılmıştı

THY, Eylül 2025'te Boeing ile toplam 150 adet 737-8/10 MAX için görüşmelerin tamamlandığını açıklamıştı. Plan kapsamında uçakların 100'ünün kesin, 50'sinin ise opsiyon olması öngörülüyordu. Ancak siparişin kesinleşmesi CFM International ile motorlara ilişkin görüşmelerin sonuçlanmasına bağlanmıştı.

Anlaşmazlığın merkezinde motorların bakımına yönelik sanayi iş birliği ve maliyet şartları bulunuyordu. THY'nin, 737 MAX uçaklarında kullanılacak motorların bakımında daha geniş yetki ve teknoloji erişimi sağlayacak bir yapı istediği aktarılmıştı.

Reuters'ın son haberinde, THY'nin CFM'nin üst düzey ortakları arasına doğrudan dahil olmasını ve motor bakımında daha ileri teknolojiye erişim sağlamasını hedeflediği belirtiliyor. Ancak tarafların kamuoyunda "Premier" olarak anılan bakım tesisi konusunda nihai bir anlaşmaya varıp varmadığı henüz netleşmiş değil.

225 uçaklık Boeing paketinin parçası

150 adet 737 MAX siparişi, THY'nin Boeing ile oluşturduğu daha geniş kapsamlı 225 uçaklık paketin bir bölümünü oluşturuyor.

THY, Eylül 2025'te Boeing ile 75 adet geniş gövdeli 787-9 ve 787-10 için anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu uçakların 50'si kesin, 25'i opsiyon olarak planlanırken, 150 adet 737 MAX için motor üreticisi CFM ile yürütülen görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği duyurulmuştu.

THY'nin açıklamasına göre söz konusu filo yatırımı, şirketin 2033 vizyonu kapsamında filosunu 800 uçağın üzerine çıkarma hedefinin önemli parçalarından biri.

THY filosunu büyütmeye devam ediyor

THY'nin uçak yatırımları yalnızca 737 MAX ve 787 siparişleriyle sınırlı değil. Şirket, İstanbul Havalimanı merkezli büyümesini desteklemek amacıyla farklı uçak modellerini de değerlendiriyor.

Reuters'ın aktardığı son gelişmelere göre THY yönetimi, bölgesel uçak segmentinde Embraer E2 ve Airbus A220 modellerini, geniş gövdeli uçaklarda ise Boeing 777X ile Airbus A350-1000'i değerlendiriyor.

Şirket ayrıca teknik bakım kapasitesini de genişletiyor. THY'nin 2026 başında açıkladığı yatırım programında Türk Hava Yolları Teknik bünyesinde yeni bakım hangarlarının yanı sıra Rolls-Royce üretimi motorlara hizmet verecek yeni bir motor bakım merkezinin kurulması planlandı.

Böylece 150 Boeing 737 MAX siparişinin önündeki CFM kaynaklı belirsizliğin giderilmesi halinde THY'nin Boeing ile planladığı geniş kapsamlı filo yenileme ve büyüme programında önemli bir aşama daha tamamlanmış olacak.