MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), yatırım fonlarının şirket paylarındaki pozisyonlarına ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarının portföy yapılarına ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

KAP açıklamasının tamamı şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yatırım fonlarının portföy yapılarına ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, Şirketimiz paylarının yatırım fonları tarafından elde tutulmasına ilişkin mevcut durum hakkında kamuoyundan ve yatırımcılarımızdan gelen bilgilendirilme talebi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Portföy yönetim şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda ("TEFAS") kamuya açıklanan en güncel fon portföy bilgileri kapsamında, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz sermayesinin %3'ünü aşan oranda MİA Teknoloji A.Ş. payı bulunduran herhangi bir fonunun bulunmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda, mevcut durum itibarıyla fonların, Şirketimiz sermayesindeki pay sahipliği açısından %3 seviyesini aşan herhangi bir fon pozisyonu bulunmamaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yatırım fonlarının portföy yapılarına, risk yönetimine, sermaye piyasalarının sağlıklı ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik olarak gerçekleştirilen düzenlemeleri yakından takip etmekte olup, ilgili mevzuat kapsamında gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır.

Yüzde 3’ü aşan fon bulunmuyor

KAP ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) portföy yönetim şirketleri tarafından kamuya açıklanan en güncel fon portföy bilgilerine göre, mevcut durumda MİA Teknoloji sermayesinin yüzde 3’ünü aşan oranda pay bulunduran herhangi bir fon bulunmadığı ifade edildi.

Şirket, mevcut durum itibarıyla fonların MİA Teknoloji sermayesindeki pay sahipliği açısından yüzde 3 seviyesini aşan herhangi bir fon pozisyonunun bulunmadığını vurguladı.

SPK düzenlemeleri takip ediliyor

MİA Teknoloji açıklamasında ayrıca, SPK tarafından yatırım fonlarının portföy yapılarına, risk yönetimine ve sermaye piyasalarının sağlıklı ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Şirket, ilgili mevzuat kapsamında gerekli değerlendirmelerin yapıldığını kaydederek açıklamasını kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sundu.