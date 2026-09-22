Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı onuruna New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk" galası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. ABD Ticaret Odası ile ABD-Türkiye İş Konseyi tarafından düzenlenen geceye Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya ve Louise Ulukaya ev sahipliği yaptı. Gala, iki ülkeden kamu, iş dünyası, bilim, sanat ve spor temsilcilerini bir araya getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında 21 Eylül'de New York'ta gerçekleşen gecede, Türkiye ve ABD arasındaki yüz yıllık dostluk, stratejik ortaklık ve iki ülkenin gelecekteki iş birliği temaları öne çıktı. Ev sahibi Louise ve Hamdi Ulukaya'nın açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetlilere hitap etti. İki müttefik ülke arasındaki yüz yıllık dostluğun perçinlendiği gala, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye heyetini, ABD'den üst düzey kamu temsilcilerini, senatörleri, çok sayıda ABD Temsilciler Meclisi üyesini, diplomatları, iş dünyası liderlerini ve bilim, sanat ve spor dünyasından isimleri buluşturdu. Türkiye ve Amerika'nın yöresel geleneklerini buluşturan programda iki ülkenin dostluğu ve stratejik ortaklığını konu alan bir video gösterimine de yer verildi.

Galaya ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Başkanı Dr. Mehmet Öz gibi ABD'nin önde gelen kamu temsilcileri katıldı. İş dünyasından da Ford Motor Company Yönetim Kurulu Başkanı William Clay Ford Jr., Meta Başkanı Dina Powell McCormick, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Boeing Global Başkanı Brendan Nelson ve Google'dan Karan Bhatia gibi küresel şirketlerin üst düzey yöneticileri de katılım gösterdi.

Galaya Türkiye'den kamu ve iş dünyasından üst düzey temsilciler katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş galaya katılan Türkiye heyetinde yer aldı.

Bilim, sanat, iş ve spor dünyasından iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunan isimlerin de katıldığı gecede Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve Alperen Şengün de davetliler arasındaydı.

Dostluğun geleceğine ortak katkı

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye ile Amerika arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını, iki ülkenin dostluğuna katkı sunan bu kadar değerli isimle birlikte kutlamak benim için çok anlamlı ve özel. Benim hayatımın da çok önemli bir parçası olan bu iki ülke arasındaki dostluğu, yıllardır birbirine güvenen, birlikte çalışan ve birbirinden öğrenen insanlar yaşatıyor. İki ülke yönetiminin bu ilişkiye verdiği destek ve yıllar içinde oluşan güven, bu akşamki buluşmayı mümkün kılıyor. İş dünyasından bilime, sanattan spora kadar burada bir araya gelen herkesin bu dostlukta bir payı var. Türkiye'de öğrendiğim değerleri Amerika'da kurduğum hayata taşıdım. İki ülkede de kendimi evimde hissediyorum.

Türkiye'nin üretim gücünün ve girişimcilik birikiminin bu ortaklığın geleceğinde önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. İki ülke liderlerinin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, ABD-Türkiye İş Konseyi olarak karşılıklı yatırımları ve şirketlerimiz arasındaki iş birliğini desteklemek için çalışıyoruz. Bu iş birliğinin her iki ülkede istihdam yaratmasını ve gençlere yeni fırsatlar sunmasını önemsiyoruz. Dostluğumuzu gelecek kuşaklara taşıyan ortak çabanın bir parçası olmak bizim için bir onur."

Müzik ve gastronomiyle iki kültür bir araya geldi

Gecede Türkiye ve ABD'nin kültürel zenginliği müzik ve gastronomiyle buluştu. Açılışta yer alan Gürer Aykal yönetimindeki New Manhattan Sinfonietta'nın yanı sıra Ahmet Özhan, Fahir Atakoğlu, Ara Dinkjian ve The Secret Trio sahne aldı.

Şef Musa Dağdeviren'in Anadolu mutfağından hazırladığı ikramlar, iki ülkenin farklı bölgelerinden seçilen ürünlerle hazırlanan "A Taste of Türkiye and the United States" hediye seçkisiyle tamamlandı. Türkiye'den Isparta, Rize, Ayvalık ve Gaziantep'in; ABD'den ise Idaho, Pensilvanya ve New York'un yöresel ürünleri aynı gecede buluştu.