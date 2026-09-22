Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Yalçıntaş, İstanbul'da düzenlenen basın buluşmasında OYAK'ın faaliyetleri, finansal performansı ve gelecek dönem stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomide belirsizliklerin, ticari gerilimlerin ve jeopolitik risklerin sürdüğü bir dönemde OYAK'ın uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Yalçıntaş, "Bu süreci yalnızca risklerin arttığı bir dönem olarak değil; doğru yatırımlarla büyümek, portföyümüzün dayanıklılığını artırmak ve geleceğin fırsat alanlarında yeni kabiliyetler kazanmak için önemli bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz" dedi.

OYAK, Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle faaliyet gösteriyor

OYAK'ın maden metalürjiden çimento, otomotiv, lojistik, enerji, kimya, tarım, finansal hizmetler ve gıdaya kadar geniş alanda faaliyet gösterdiğini belirten Yalçıntaş, Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yalçıntaş, yalnızca finansal büyümeyi değil, üretim, teknoloji, verimlilik ve insan kaynağına yapılan yatırımların önemini de vurgulayarak, dengeli portföy yapısı ve uzun vadeli yatırım anlayışının bu başarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Erdemir üretimini ve kârlılığını artırdı

Maden metalürji sektöründeki faaliyetlere de değinen Yalçıntaş, 2026 yılının ilk yarısında sıvı çelik üretiminin 4 milyon 668 bin tona ulaştığını, toplam mamul üretiminin yüzde 19, satış miktarının ise yüzde 15 arttığını söyledi. Otomotiv sektöründe ise Renault'nun binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğini koruduğunu ifade eden Yalçıntaş, MAİS'in yılın ilk sekiz ayında 100 bin 256 adet satış gerçekleştirerek yüzde 13,9 pazar payına ulaştığını açıkladı.

Enerjide yatırımlar sürüyor

Enerji sektöründe İSKEN ve Arkad Deniz Taşımacılığı'nın kalan hisselerinin de devralınmasıyla her iki şirketin tamamına sahip olduklarını belirten Yalçıntaş, İSKEN'in yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1,7'sini karşıladığını söyledi. Yalçıntaş, TotalEnergies ve Milangaz istasyonlarının sayısının 1.055'e ulaştığını aktararak, Güzel Enerji şirketinin ilk yarıdaki konsolide hasılatının 112,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Tekfen yatırımı ölçeğin ötesinde stratejik değer oluşturacak"

OYAK'ın 2026 yılındaki en önemli stratejik hamlelerinden birinin Tekfen Holding yatırımı olduğunu belirten Yalçıntaş, Tekfen Holding'in yüzde 42,8'lik payının, çoğunluk sermayesi OYAK'a ait olan ON Investment B.V.'ye devredildiğini hatırlattı.

Bu yatırımın yalnızca portföye yeni faaliyet alanları ekleyen bir büyüme adımı olmadığını vurgulayan Yalçıntaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tekfen Holding yatırımı, mevcut sanayi ekosistemimizi tamamlayan, OYAK'a yeni kabiliyetler kazandıran ve 2030 Vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adımdır. Tekfen yatırımıyla bu vizyonu güçlendiriyor, sürdürülebilir büyümemizi yeni kabiliyetlerle destekliyoruz. Tekfen yatırımı ölçeğin ötesinde stratejik değer oluşturacak. Tekfen'in mühendislik, tedarik ve inşaat alanındaki uluslararası deneyimi, gelecekte büyümeyi hedeflediğimiz alanlarda bize önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş, tarımsal sanayi alanında ise Tekfen'in sahip olduğu gübre, bitki koruma, tohum ve tarımsal üretim faaliyetlerinin OYAK şirketleriyle önemli sinerjiler oluşturacağını belirterek, üretimden dağıtıma ve lojistiğe kadar daha bütünleşik bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Odağımız üyelerimiz, pusulamız sürdürülebilir değer katmak"

OYAK'ın başarısının yalnızca finansal göstergelerle ölçülemeyeceğini ifade eden Yalçıntaş, kurumun temel önceliğinin üyelerine karşı taşıdığı sorumluluğu yerine getirirken Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmak olduğunu vurguladı.

OYAK'ın Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda büyümeye devam edeceğini belirten Yalçıntaş, "Finansal disiplinimizden, seçici yatırım anlayışımızdan ve uzun vadeli değer oluşturma hedefimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Odağımız her zaman üyelerimiz; pusulamız ise sürdürülebilir ve uzun vadeli değer oluşturmak olacaktır" dedi.