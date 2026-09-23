Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek Erciyes 38 FK'nın kupa maçının tarihi belli oldu. Mavi-siyahlı ekip, sahasında Kahta 02 Spor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura çekiminde Kahta 02 Spor ile eşleşen Erciyes 38 FK, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma 8 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.

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