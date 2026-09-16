Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmanın gerekçesini, bazı sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıların korku ve paniğe sevk edilmesine neden olabilecek nitelikte paylaşımlar yapıldığı yönündeki tespitler oluşturdu.

Soruşturmanın, X platformunda @ibrahimmturhan2 kullanıcı adıyla paylaşım yapan İbrahim Mustafa Turhan hakkında yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık, incelemenin sosyal medyada kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine başlatıldığını açıkladı.

Borsa İstanbul'un eski başkanı

İbrahim Mustafa Turhan, ekonomi ve sermaye piyasaları alanındaki geçmişiyle tanınıyor. TBMM kayıtlarına göre 2004 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine, 2006 yılında Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilen Turhan, 2008 yılında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Turhan, 2012 yılında İMKB Başkanlığına atandı. Aynı yıl İMKB, İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın birleşmesiyle kurulan Borsa İstanbul'un kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü oldu. 2015-2018 yılları arasında ise İzmir milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

SASA yönetiminde de görev yapıyor

Turhan, 13 Mart 2026 tarihinde SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin yönetim kuruluna atandı. KAP kayıtlarında Turhan'ın şirketin icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olduğu görülüyor.

Turhan'ın sosyal medya hesabında son günlerde sermaye piyasası düzenlemeleri, şirketlerin finansmanı ve piyasa gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler yaptığı görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.