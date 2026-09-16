Borsa İstanbul’da günün ikinci yarısında satışlar sertleşti. BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 6’yı aşması üzerine Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) sistemi devreye alındı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, devre kesicinin saat 16.04.32’de tetiklendiği bildirildi.

Açıklamada, EBDK kapsamında Pay Piyasası’ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı’ndaki işlemlerde geçici olarak durdurma uygulandığı belirtildi.

Borsa İstanbul, seans akışlarının EBDK’nın sona ermesiyle birlikte kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Günün erken saatlerinde de dalgalı seyreden Borsa İstanbul’da satışların hızlanmasıyla birlikte yatırımcıların risk iştahında belirgin düşüş yaşandı. Devre kesici uygulaması, piyasadaki aşırı oynaklığın kontrol altına alınması amacıyla işlemlere geçici ara verilmesini sağlıyor.