İstanbul, lüks ve premium markaları outlet konseptiyle bir araya getiren yeni bir alışveriş destinasyonuna kavuştu. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığıyla geliştirilen Florentia Village İstanbul, İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 dakika mesafedeki konumunda kapılarını açtı.

Açılış etkinliğinde yaklaşık 4 bin kişinin ağırlandığı proje, yalnızca alışveriş odaklı bir merkez olarak değil; gastronomi, kültür-sanat, eğlence ve sosyal yaşam alanlarını aynı noktada buluşturan açık hava konseptli bir destinasyon olarak tasarlandı.

250 milyon euroluk yatırım

Florentia Village İstanbul’un yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon euro olarak açıklandı. Projenin finansmanında SACE ve JP Morgan yer alırken, Kalyon’un verdiği bilgilere göre yatırım kapsamında Türkiye’ye 180 milyon euroluk yabancı kaynak girişi sağlandı.

Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan projenin ilk etabında 65 bin metrekare kiralanabilir alan ve 190 mağaza bulunuyor. İkinci etap yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte 45 bin metrekarelik yeni alanın devreye alınması ve toplam kiralanabilir alanın 110 bin metrekareye yükseltilmesi hedefleniyor.

Dünyaca ünlü markalar aynı çatı altında

Florentia Village’ın marka karmasında lüks ve premium segmentte faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası marka bulunuyor. Prada, Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo Boss ve Nike gibi markaların yanı sıra Türk markaları da projede mağaza açıyor.

Outlet konseptinde sunulan fiyat avantajlarının markalara göre ortalama yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişmesi öngörülüyor. İndirim oranlarının kampanya ve sezon koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Proje, Türkiye’de daha önce outlet formatında faaliyet göstermeyen bazı uluslararası markaların da bu modelle tüketiciyle buluşmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Alışverişin yanında gastronomi ve eğlence

Florentia Village İstanbul’un konseptinde alışveriş kadar gastronomi ve sosyal yaşam da önemli bir yer tutuyor. Projede Türk mutfağının yanı sıra casual dining, fine dining, kahve ve hızlı yeme-içme seçenekleri bulunuyor.

Doğuş Grubu tarafından geliştirilen CASA markasının yanı sıra farklı yeme-içme konseptlerini bir araya getiren The Shelter food hall da projede yer alıyor.

Destinasyonda ayrıca 20 bin kişi kapasiteli bir konser ve etkinlik alanı bulunuyor. Bu alanın yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanıyor.

Havalimanına 5 dakika mesafede

Florentia Village’ın lokasyonu, projenin hedeflediği alışveriş turizmi açısından öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan proje, İhsaniye Metro İstasyonu’nun hemen yanında konumlanıyor.

Bu ulaşım avantajıyla hem İstanbul’daki tüketicilere hem de kenti ziyaret eden yabancı turistlere ulaşılması hedefleniyor. Proje yönetimi, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’dan ziyaretçi çekmeyi planlıyor.

Florentia Village’ın uzun vadeli hedefleri arasında yıllık 15 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşmak bulunuyor. Yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçi sayısındaki payının ise orta vadede yüzde 40’ın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

İkinci fazda kapasite büyüyecek

Projenin büyüme planının ikinci faz yatırımlarıyla devam etmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 45 bin metrekarelik ilave kiralanabilir alanın devreye alınmasıyla toplam alanın 110 bin metrekareye çıkarılması planlanıyor.

İkinci fazın tamamlanmasının ardından Florentia Village İstanbul’un Avrupa’nın büyük outlet merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Projeye ilerleyen dönemde 5 yıldızlı bir otelin de eklenmesi planlanıyor. Otel yatırımı için Marriott Group ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtiliyor.

Yeni yatırımlarla birlikte Florentia Village İstanbul’un yalnızca alışveriş noktası değil, uluslararası ziyaretçilere yönelik kapsamlı bir turizm, ticaret ve sosyal yaşam destinasyonu haline getirilmesi amaçlanıyor.