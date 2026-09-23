TCMB’nin Eylül ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri verileri, toplumun farklı kesimlerinin önümüzdeki bir yıllık döneme ilişkin enflasyon algısındaki ayrışmayı ortaya koydu.

Hanehalkının beklentisi yüzde 45,60

Eylül ayında hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, ağustos ayına göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60 oldu.

Böylece hanehalkının beklediği enflasyon oranı, piyasa katılımcılarının beklentisinin yaklaşık iki katına yakın seviyede kalmaya devam etti.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise 0,01 puanlık artışla yüzde 23,70'e yükseldi.

Reel sektörün beklentisinde ise sınırlı bir gerileme görüldü. Reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,30 puan düşerek yüzde 32,50 seviyesine indi.

Enflasyonun düşmesini bekleyenlerin oranı geriledi

Verilerde dikkat çeken bir diğer gelişme ise hanehalkının enflasyonun düşeceğine yönelik beklentisinde yaşanan gerileme oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkının oranı, bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesine geriledi.

Bu tablo, hanehalkının önemli bölümünün önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının devam edeceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Üç kesimin beklentisi arasında büyük fark

Eylül verileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentileri arasındaki farkın sürdüğünü gösterdi.

Kesim 12 ay sonrası enflasyon beklentisi Piyasa katılımcıları %23,70 Reel sektör %32,50 Hanehalkı %45,60

TCMB, söz konusu beklentileri finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkından elde edilen veriler üzerinden derliyor.