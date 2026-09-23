Kayseri'nin milli sporcusu Çağdaş Kaya, Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Kaya'ya şampiyona öncesi başarı dilekleri iletildi.

Paralimpik Milli Halterci Çağdaş Kaya, Dünya Şampiyonası öncesinde Kayseri'de anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. TOHM Müdürü Yunus Ergin, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Muammer Şahin, Keçiören Spor Kulübü Teknik Direktörü ve İşitme Engelliler Koordinatörü Muttalip Yerlikaya ile milli sporcu Çağdaş Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklar ve milli sporcunun hedefleri değerlendirildi. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çağdaş Kaya ve teknik ekibine Dünya Şampiyonası'nda başarılar dileyerek, milli sporcunun Türkiye'yi ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.