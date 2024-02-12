Bursa’da çiçekçiler bir hafta öncesinden Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat’ın vazgeçilmez çiçeği canlı gülün tanesi bu yıl 70 ila 100 lira arasında seyredecek. Çok tercih edilmese de yapay gülün tanesi de 30 liradan alıcılara sunulacak. Sevgililer Günü’nde sevgilisine bir buket çiçek hediye etmek isteyenler ise 1000 lirayı gözden çıkaracak. Birçok çeşit çiçek ve konsepti tezgahlarında buluşturan çiçekçiler, geçen yıl deprem nedeniyle buruk geçen Sevgililer Günü’nden bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

14 Şubat’ta en çok canlı gül ve çikolata buketi rağbet görüyor

30 yıldır çiçekçilik yapan Mesut Tok, “Sevgililer Günü'nde genelde gül gidiyor. Herkes bir anda talep edince işlerimiz yoğun oluyor. Yaklaşık bir hafta önceden biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çikolata da tercih ediliyor, çikolatalarımız var. İsimli ve isimsiz çikolatalara bazıları sevdiklerinin isimlerini de yazdırıyor. Çikolatalı buketlerde yapıyoruz” dedi.

Sevgililer Günü'nü unutan aşıkların kendi gibi cepleri de yandı

Sevgililer Günü'nü unutanların evde karşılaştığı tepki sonrası ertesi gün çiçekçilerin kapısını çaldığını belirten Tok, 15 Şubat’ta unutkan aşıklara zamlı tarife uygulandığını aktardı. Sevgilisine çiçek almayı unutanların ertesi gün 2 kat daha pahalı çiçek alacaklarını hatırlatan Tok, “Hazırlığımız 1 hafta sürüyor ama sadece satışımız 14 Şubat oluyor. 15’inde ise Sevgililer Günü’nü unutanlar geliyor. Onların alacağı çiçek iki kat daha pahalı oluyor. Genelde o akşamın Sevgililer Günü olduğunu unutan arkadaşlarımız bir karış suratla karşılanıyor. 15 Şubat'ta Sevgililer Günü'nü tekrardan kutluyorlar” şeklinde konuştu.



Yapay gül 30, canlı gül 100 lira

Her bütçeye göre çiçek hazırlayabildiklerini söyleyen Tok, “Güllerin dışında papatya benzeri beyaz, sarı ve pembe kasımpatılar var. Genellikle mevsim çiçeği bulunuyor. Ama artık buralarda her türlü ürün yetiştiği için birçok çeşit çiçek bulabilmek mümkün. Kış ayına girdiğin zaman kasımpatı, mini karanfil bunlar kışın olan çiçekler. Genelde bunlar tercih ediliyor ama gül artık yaz kış oluyor. Eskiden gül sadece yazın oluyordu. Yapay çiçekler ekonomik olarak dahi iyi, tercih edenler var. Canlı gülün tanesi 70 ila 100 lira arasında değişiyor. Ama yapay kırmızı gülün tanesi 30 lira. Sevgilisine çiçek almak isteyen bir arkadaş 1000 lirasını gözden çıkarması lazım, 1000 liranın altına bir şey çıkmıyor. Gülün tanesi 100 lira, 10 tane gülden bile buket olmuyor. Ama biz güllerin aralarına cipso denilen çiçeklerden koyuyoruz, okaliptuslarla, yeşilliklerle şenlendiriyoruz, bir şekilde bukete benzetmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Depremden sonraki ilk sevgililer gününde çiçekçiler umutlu

6 Şubat günü yaşanan asrın felaketi nedeniyle geçtiğimiz yıl satış yapamadığını söyleyen Tok ise bu yıl umutlu olduklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl o malum üzücü olaylardan sonra satışlarımız olmadı. Zaten o durumda biz de satışı düşünmedik. Memleket olarak dardaydık. Ama bu yıl geçen yılın da telafisi olur gibi geliyor. Bu yıl biraz daha yoğun olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.