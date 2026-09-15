Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Seyir halindeki 34 HYM 272 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 TAU 75 taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü yol üzerinde aracından inerek, taksinin camına ve sürücüsüne vurmaya başladı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan B.B.N., B.S. ve M.D. isimli şüphelileri yakaladı. Aracı kullanan B.B.N. isimli şüpheli şahsa trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlalinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.