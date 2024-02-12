Pandemi ve asrın felaketi olan depremlerde de adeta bir fabrika gibi çalışan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dezenfektandan deprem çadırına ve hijyen malzemelerine kadar üretim yaparak, katkıda bulunmuştu. Son 1 yıldır da Arimo ismini verdikleri yerli ve milli olan adblue üretimini yapan okul, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar arasında ilk olarak ürettikleri yerli adblueyu yollara kavuşturuyor.



Yaklaşık 1 yıldır ürettikleri adblue ile okul sermayesinin toplamına yüzde 90 oranında katkıda bulunduklarını söyleyen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özgül, “Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kimya teknolojisi alanında temizlik ürünlerinin yanı sıra yaklaşık 1 yıldır da Arimo Adblue adını verdiğimiz adblue üretimini yapmaktayız. Tekstil teknolojileri alanında baskı üretimi devam ediyor. Pandemi döneminde dezenfektan ve hijyen malzemelerinin yanı sıra da yaklaşık 150 bin civarında maske üretimi oldu. Türkiye’de ilk N95 maske üretimi yapan okul olduk. Şu anda da kimya teknolojisi alanında adblue üretimine devam ediyoruz. Yaklaşık 300-400 bin TL harcama yapılarak bu tesis kuruldu. 2023 yılının okulumuzun döner sermayesi 75 bin TL’ydi. Bu 75 bin TL ile 2023 yılında da yaklaşık 2 milyon TL’ye yakın ciro yaptık. Bunun yüzde 90’ı adblue üretiminden gelen bir ciro. Özellikle resmi kurumlarla sözleşmemiz var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ulaşım A.Ş. ve Devlet Su İşleri gibi resmi kurumlara tonajla adblue üretimi yapıp satışını gerçekleştiriyoruz. Özel firmalara da tonajla veriyoruz. Bu şekilde de üretimimize devam ediyoruz. Bu yıl itibariyle toplam 150 ton civarında adblue üretimi yaparak satışını gerçekleştirdik. Hedefimiz Kayseri’de ve Türkiye’de inşallah markalaşmak ve büyümek. Yerli ve milli olarak üretimlerimizi gerçekleştirmek” dedi.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Kimya Alan Şefi Yaşar Yağmur ise bu çalışmayı yapan ilk okul olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Biz burada aşağı yukarı 2010’dan beri üretim yapıyoruz. Son 1 yıl içerisinde de adblue dediğimiz ürünü üretiyoruz. Adbluenun Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar içerisinde üretimini yapan ilk ve okul bizim okulumuz. Yaklaşık 1,5-2 milyon TL civarında bir ciromuz var. Genellikle resmi kurumlara ve özel transport şirketlere veriyoruz. Adbluenun amacı ise 2016 yılından sonra kullanılan dizel araçlarda kullanılan bir ürün. Buradaki amaç hava kirletmeme. Egzozdan organik maddelerin yanması sonucunda çıkan karbondioksit ve azot gazları motorla ısındığı zaman azot oksitlere dönüşüyor. Bunlar da havadaki asit yağmurlarına sebep oluyor. Biz de bunu ortadan kaldırmak için egzozdan çıktıktan sonra katalizör var ve burada azot oksit gazlarını yüksek ısıda azota dönüştürüyor. Azot da zaten atmosferde yüzde 78 oranında bulunuyor. Hem çevreye herhangi bir zararı yok hem de bitkilere yararlı oluyor. Şu anda biz yanımızda çalışan yaklaşık 30 öğrenciyle ve 7 öğretmen arkadaşla birlikte adblue üretimini yapıyoruz. Bunu yapan ilk okul olmamız bizi mutlu etti ve bulunduğumuz ortamda da karbon ayak izi 1,2 civarında. Dünyadaki karbon ayak izi 1,5 olduğu zaman kırmızı alarm dediğimiz durum olduğu zaman buzulların çok fazla erimesi, denizlerin yükselmesi ve dolayısıyla sonuç olarak da sel felaketlerine yol açar. Biz de karbon ayak izini azaltmak için adblue üretiyoruz. Burada zaten karbondioksit salınımı olmuyor. Adblue da karbondioksit yerine azot gazı salınımı oluyor. Bu da çevredeki karbon ayak izini düşürüyor ve çevre emisyonunu da azaltıyor” ifadelerini kullandı.