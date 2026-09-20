Zeytin sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eken, bölgede bu yıl zeytinin "var yılı" olduğunu belirterek, tane iriliğinin ise geçen yıllara göre daha küçük olduğunu ifade etti. Avrupa’da da kuraklık nedeniyle zeytin üretiminde sorunlar yaşandığını belirten Eken, özellikle İspanya’daki kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Üretim maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Eken, zeytin toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 20 TL olduğunu söyledi. Yağlık zeytin fiyatının bu sezon 35-40 TL bandında oluşmasının beklendiğini belirten Eken, toplam üretim maliyetinin ise kilogram başına en az 60 TL seviyesine ulaştığını ifade etti. Eken, "Zeytinin toplama maliyeti kilogram başına 20 TL hesaplanıyor. Bu sene yağ zeytini fiyatının 35-40 TL bandında olabileceği söyleniyor. Zeytin maliyetini hesaplarsak en az kilogram başına 60 TL maliyet ortaya çıkıyor. Bu şartlarda üreticinin para kazanması imkansız" dedi.



Eken: "Tane küçük ama verim iyi"

Hıdırköy’deki zeytin ağaçlarının durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Eken, tane iriliğinin küçük olmasına rağmen verimin iyi olacağını söyledi. Eken, "Bu sene biraz tane küçük olmasına rağmen, gördüğüm kadarıyla iyi ve verimli olacak. Ama çiftçi yine para kazanamayacak. Bu sene bütün ürünler zaten böyleydi, kimsenin para kazandığını zannetmiyorum" diye konuştu.

Zeytinyağı piyasasında da fiyat farklılıkları bulunduğunu belirten Eken, kendi üretimlerinde zeytinyağının yaklaşık bin 700 TL maliyetle elde edildiğini ve 2 bin TL civarında satışa sunulduğunu söyledi. Piyasada 800-1000 TL seviyelerinde satılan zeytinyağlarının da bulunduğunu ifade eden Eken, sektörde sahte ve karışım yağlarla ilgili sorun yaşandığını dile getirdi.

Güney Marmara’da başlayan zeytin hasadının önümüzdeki günlerde bölgede yoğunlaşması bekleniyor.