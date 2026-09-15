İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve esnafın sahte para ve altın nedeniyle mağdur edilmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların ardından kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda sahte para ve değerli maden görünümünde ürün ele geçirildi.

Aramalarda 357 bin 400 lira sahte Türk lirası ile 500 ABD doları sahte banknot bulundu. Ekipler ayrıca 15 adet 100 ABD doları bandrolü ve 2 bin 636 adet bandrollü kağıt ele geçirdi.

Operasyonda sahte altın üretimi veya piyasaya sürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen ürünler de bulundu. Bu kapsamda 6 sahte altın bilezik, 1 sahte altın kolye ve 1 sahte tam altın ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Parada Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturmanın, 23 Eylül 2025 tarihinde yapılan ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik tedbirler sonucunda, sahte para ve sahte altın üretimi ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik organize bir yapılanma tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli belirlendi.

Soruşturmada biri sahte para, üçü ise sahte altının tedavüle konulmasına ilişkin olmak üzere 4 eylem tespit edildi. Aramalarda sahte para, bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirilmesi üzerine şüphelilerin yalnızca sahte parayı ve altını tedavüle koymadığı, üretim aşamasında da faaliyet gösterdiği değerlendirildi.



Hesaplarda 125 milyon liralık hareket

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünden yapılan mali incelemede, 16 şüphelinin hesaplarına öncül suç döneminde toplam 125 milyon lira giriş yapıldığı tespit edildi.

İncelemede, bölünmüş görünümlü nakit yatırma işlemleri ile çeşitli kuyumcu ödemeleri belirlenirken, şüphelilerin gelirleri ile mali hareketleri arasında orantısızlık bulunduğu kaydedildi. Mali hareketlerin suç gelirlerinin bankacılık sistemine sokulması ve ayrıştırılması aşamalarıyla uyumlu olduğu değerlendirildi.



19 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin, parada sahtecilik ve paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçlarını süreklilik arz edecek şekilde ve aralarında iş bölümü yaparak işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin elde ettikleri suç gelirini bankacılık sistemi üzerinden aklayarak taşınmaz, araç ve şirket ortaklığına dönüştürdüklerinin değerlendirildiği soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye ait 19 adrese eş zamanlı olarak arama, el koyma ve yakalama işlemi gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Sahte para, altın ve bandrol ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın, bilezik, kolye, bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi.

Operasyonla eş zamanlı olarak 16 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.