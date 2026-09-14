Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamalar, yeni iş anlaşmalarından sermaye hareketlerine, tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalelerinden finansman işlemlerine kadar geniş bir gündem oluşturdu. Şirketlerin duyurularında özellikle halka arz, bedelsiz sermaye artırımı ve yeni sözleşmeler dikkat çekti.

Şirketlerden yeni iş anlaşmaları

GESAN, EPBiH tarafından açılan ihaleyi kazanarak 26,9 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. SAYAS ise PT. Kenertec Power System’e verdiği tekliflerin onaylandığını, 1,2 milyon euroluk teslimatın yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

EFOR, satış sözleşmesi imzaladığını ve sözleşme kapsamında 3,3 milyar TL ciro öngörüldüğünü açıkladı. YEOTK de 2026 yılı için 494,9 milyon dolar ciro ve yüzde 20 FAVÖK marjı beklentisini duyurdu.

ORZAX, Özbekistan’daki bağlı ortaklığı üzerinden bir gummy üretim tesisinin devralınmasına yönelik görüşmelere başladığını açıkladı. MCARD ise Bilet.com’un yüzde 51’inin satın alındığını duyurdu.

Finansman ve alacak portföyü işlemleri

ALKLC, 180 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihraç etti. HALKB de 38 gün vadeli 2,1 milyar TL tutarında bono ihraç etti.

TTKOM bağlı ortaklığı TTNET’in 7,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç etmesine karar verildiği açıklandı.

Alacak portföyü ihalelerinde BRKVY, GARAN tarafından gerçekleştirilen 684,4 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesini kazandı. GLCVY de GARAN’ın 707,2 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesini kazandığını duyurdu. SMRVA ise T.O.M Katılım Bankası tarafından gerçekleştirilen 400,5 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesini kazandı.

Sermaye hareketleri ve yatırım kararları

LKMNH, Ankara Sincan’daki hastane binasının 1,4 milyar TL bedelle Lokman Hekim Üniversitesine satılmasına karar verdi. Şirket, satış sonucunda 1,1 milyar TL satış karı elde edilmesinin beklendiğini ve işlemden kaynaklı ayrılma hakkı doğmayacağını açıkladı.

ANELE, yüzde 52,5 pay sahibi olduğu Anel Yapı’nın kalan yüzde 47,50 payını 100 milyon TL’ye satın alma kararı aldı. Şirket ayrıca Anel Holding’in paylarının 1 milyon TL’ye alınmasına karar verildiğini bildirdi.

AVGYO, yüzde 100 bağlı ortaklığı Metro Otelcilik’in Edirne’de geliştireceği Metro Hotel Apartments projesi için ALPRO ile yüklenici sözleşmesi imzaladı. Açıklamaya göre inşaat maliyeti ve buna eklenecek yüzde 3 oranındaki yüklenici hakedişi AVGYO tarafından karşılanacak. Arsa payı dağılımı ise AVGYO ve Metro Otelcilik arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak belirlendi.

BINHO, Meta Mobilite’nin Yeşil Yatırım Holding’in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 10 milyon ABD doları tutarındaki yatırım anlaşmasını tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Halka arz ve bedelsiz sermaye gündemi

NETGL, paylarının halka arzı kapsamında toplamda halka arz büyüklüğünün 2,8 katı talep geldiğini duyurdu.

INFO sermayesini yarın 960,3 milyon TL’den yüzde 100 bedelsiz artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltecek.

KORDS sermayesini bugün 194,5 milyon TL’den yüzde 1.800 bedelsiz artışla 3,7 milyar TL’ye çıkaracak. Açıklamada düzeltilmiş pay fiyatının 4,09 TL olacağı belirtildi.

ONRYT sermayesini bugün 62,8 milyon TL’den yüzde 300 bedelsiz artışla 251,3 milyon TL’ye yükseltecek. Düzeltilmiş pay fiyatı ise 15,21 TL olarak açıklandı.

LIDFA sermayesini 15 Eylül’de 1,1 milyar TL’den 1,6 milyar TL’ye yükseltecek.

SAMAT, sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yüzde 70’ini işletme sermayesinde, yüzde 30’unu borç ödemesinde kullanmayı planlıyor.

Diğer KAP duyuruları

ARSAN, yüzde 83,48 bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya’nın kullanacağı banka kredisine 125 milyon TL kefalet verilmesine karar verildiğini açıkladı.

CWENE’ye Tarzan Tarık Sarvan tarafından 363,7 milyon TL sermaye avansı aktarıldı.

BALSU, pay geri alım programının sona erdiğini duyurdu. Şirket ayrıca 2027 takvim yılında yaklaşık 7,4 milyon dolar brüt kar elde edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

ALVES, TRFALVS92610 ISIN kodlu bononun itfa ödemesinin gerçekleştirilemediğini bildirdi.

HALKB paylarının ikincil halka arz sürecinde, paylar ile bu paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlemlerin geçici olarak durdurulacağı açıklandı.

MRGYO ve YKSLN paylarına VBTS kapsamında 13 Ekim’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ISMEN’in kredi notunun Saha Kurumsal tarafından teyit edildiği duyuruldu.

LIDER, pay geri alımı kapsamında 160 bin adet payı 21,48–21,50 TL fiyat aralığından geri aldı.

Yarın nakit temettü ödeyecek şirketler

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü verimi Dağıtım tarihi BULGS 0,0933 0,0933 %0,29 15.09.2026 AKFGY 0,0137 0,0137 %0,48 15.09.2026

Bugün genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirket bulunmuyor.