Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet İstanbul'dan New York'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.