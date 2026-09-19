BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde de satış baskısından kurtulamadı. Hafta boyunca 12.817 ile 14.355 puan arasında geniş bir bantta hareket eden endeks, haftayı 13.284 puanda tamamladı. Böylece BIST 100'ün haftalık kaybı yüzde 8,18 oldu.

Borsadaki sert hareket, son dönemde finans piyasalarının gündeminde bulunan fon kaynaklı gelişmelerin de gölgesinde gerçekleşti. Piyasalardaki dalgalanmanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşanan gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Şimşek, gelişmelerin finansal sistemin geneline yayılan sistemik bir risk oluşturmadığını ifade etti.

Merkez Bankası'ndan likidite adımı

Piyasalardaki oynaklığın arttığı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da likidite yönetimine yönelik yeni adımlar attı. Merkez Bankası, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşullarına göre artırılabileceğini açıkladı. Bankaların TCMB bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası'ndan borçlanma limitleri ile teminat koşullarında da düzenlemeye gidildi.

TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde tuttuğu mevcut dönemde likidite yönetimine ilişkin adımlar, piyasanın yakından izlediği başlıklar arasında yer aldı.

Altın haftayı yatay tamamladı

Borsadaki sert kayba karşın değerli metaller tarafında daha sakin bir seyir görüldü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,06 gerileyerek 6 bin 826 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 lira, çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,14 azalışla 11 bin 174 lira oldu.

Altındaki sınırlı geri çekilme, haftanın en sert hareketinin hisse senedi piyasasında yaşandığını ortaya koydu.

Dolar yükseldi, avro geriledi

Döviz piyasasında ise dolar ve avro farklı yönlerde hareket etti.

Dolar/TL haftayı yüzde 0,36 yükselişle 48,7810 liradan tamamlarken, avro/TL yüzde 0,91 değer kaybederek 55,9580 liraya geriledi.

Böylece haftanın sonunda dolar sınırlı da olsa yatırımcısına kazandıran araçlar arasında yer aldı.

Fonlarda dikkat çeken tablo!

Haftalık tabloda yatırım fonlarının genel performansı da negatif oldu. Yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, emeklilik fonları ise yüzde 1,74 değer kaybetti.

Ancak fon kategorileri arasında dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Para Piyasası Fonları yüzde 0,65 ile haftanın kazandıran yatırım fonu kategorisi oldu.

Borsada oynaklığın arttığı, bazı fonlarda likidite tartışmalarının gündeme geldiği haftada para piyasası fonlarının pozitif performansı yatırımcıların daha düşük oynaklığa sahip araçlara ilgisini de gündeme taşıdı.

Haftanın yatırım araçları

Yatırım aracı Haftalık değişim BIST 100 -%8,18 Yatırım fonları -%2,57 Emeklilik fonları -%1,74 Avro/TL -%0,91 Gram altın -%0,06 Dolar/TL +%0,36 Para Piyasası Fonları +%0,65

Piyasalar yeni haftaya girerken yatırımcıların odağında Borsa İstanbul'daki satışların seyri, fon piyasasındaki gelişmeler, TCMB'nin likidite adımları ve küresel piyasalardaki gelişmeler olacak.