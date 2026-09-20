İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor.

Soruşturmanın son aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Beş şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada daha önce 4 kişi tutuklanmıştı

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosyada geçtiğimiz hafta da önemli gelişmeler yaşanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında ayrıca 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın geçmişinde neler var?

Soruşturma 9 Eylül'de kamuoyunun gündemine gelirken, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketleriyle ilgili gelişmeler dikkat çekti.

Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding ile holdingin iştiraki olan Pusula Portföy, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim başta olmak üzere çeşitli şirketlerdeki payların devralınmasına yönelik görüşmelerin başlatıldığı duyuruldu.

Ertesi gün ise tarafların devir işleminin temel ticari ve finansal şartları üzerinde mutabakata vardığı açıklandı.

13 Eylül'de Pusula Finans Holding'in yönetim yapısında değişiklik yaşandı. Yönetim kurulu toplantısında Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edildi.

Bir gün sonra Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, soruşturma kapsamında Bodrum'da savcılığa ifade verdi. Yarız, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

SPK'dan 7 portföy şirketine ilişkin karar

Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı kararlar da dosyanın önemli başlıklarından biri oldu.

SPK, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföyolmak üzere 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarıyla ilgili tasfiye sürecini başlattı.

Kurulun kararı doğrultusunda söz konusu şirketlerin kurucusu olduğu fonların işlemlere kapatılması ve belirlenen yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Soruşturmayla ilgili adli ve idari süreçlerin önümüzdeki günlerde atılacak yeni adımlarla devam etmesi bekleniyor.