Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, Trabzon Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 14 farklı ilinden 54 kulüp ve yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonda; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve paralimpik sporcular olmak üzere 13 farklı kategoride müsabakalar yapıldı. Geleneksel kıyafetleriyle mücadele eden sporcuların 18 metre mesafeden gerçekleştirdiği atışlar, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu hakemleri tarafından yönetildi.

'34 farklı branşta spor imkanı sunuyoruz'

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, okçuluk sporunun gelişimine vurgu yaparak, 'Ümraniye'de gençlerimizin her türlü sporu yapmasını istiyoruz. 34 farklı branşta spor imkanı sunuyoruz. Okçuluk konusu da kulübümüz ve belediyemiz bünyesinde çok iyi bir noktaya geldi. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın destekleriyle okçuluk sporu büyüyerek bugün 37 bin lisanslı sporcuya ulaştı. Emek veren tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum' dedi.

Gün boyu süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.