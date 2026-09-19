Edinilen bilgilere göre, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sermaye piyasası işlemlerinin mercek altına alındığı soruşturma kapsamında yürütülen incelemeler devam ederken, iki yönetici hakkında verilen gözaltı kararının soruşturmanın yeni aşaması olduğu belirtildi.

Daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı

Söz konusu soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve mal varlıklarına yönelik tedbir alınmasına karar verilmişti.

Yeni gözaltı kararlarıyla birlikte soruşturmadaki şüpheli ve yöneticilere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Başsavcılığın soruşturma kapsamında yapacağı yeni işlemler ve gözaltındaki isimlerin hukuki durumlarıyla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.