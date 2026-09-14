Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Balıkesir’de beyin kanaması geçiren Akyüz, hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Akyüz, tedavi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi’nde vefat etti.

Osman Akyüz, cuma sabahı Edremit Küre’de sahilde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürülen Akyüz’ün yapılan kontrollerinde beynine pıhtı attığı tespit edildi. Bunun üzerine acil müdahale için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada pıhtının çözülmesi amacıyla müdahalede bulunulan Akyüz’ün işlem sırasında gelişen komplikasyon nedeniyle beynine kanama meydana geldi. Bunun üzerine acil olarak ameliyata alınan Akyüz, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Doktorlar, Akyüz’ün sağlık durumunun 48 saatlik takip sürecinin ardından daha net değerlendirilebileceğini ailesine bildirdi. Ancak bugün 48 saatlik kritik sürenin dolmasının ardından Akyüz’den acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Osman Akyüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1954 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Osman Akyüz, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1978 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı görevinde başlayan Akyüz, 1983 yılında özel sektöre geçti. 1983-1985 yılları arasında büyük bir inşaat grubunda Mali Danışman ve Denetim Elemanı olarak görev yaptı.

Akyüz, 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası’na katıldı. Bankada çeşitli kademelerde müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Akyüz, 1 Ocak 1996 tarihinde Genel Müdürlük görevine atandı. 5 Mart 2002 tarihinde Albaraka Türk Genel Müdürlüğü görevinden emekli olan Akyüz, aynı bankada Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 2020 yılına kadar görev yaptı. Albaraka Türk’ün resmi faaliyet raporlarında da Akyüz’ün uzun yıllar bankanın üst yönetiminde görev yaptığı görülüyor.

Katılım finans sektörünün gelişmesinde önemli görevler üstlenen Akyüz, 2002-2022 yılları arasında Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Ayrıca iki dönem İstanbul Kalkınma Ajansı Kurul Başkanlığı, 2007-2015 yılları arasında Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2020 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 2012-2016 yılları arasında İstanbul Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Akyüz, Ağustos 2022'den itibaren Hayat Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Hayat Finans'ın resmi kurumsal bilgilerinde de Akyüz bu görevleriyle yer alıyor.

Yaklaşık 43 yıllık bankacılık ve işletmecilik deneyimine sahip olan Osman Akyüz, özellikle Türkiye’de katılım bankacılığının kurumsallaşması ve gelişmesinde uzun yıllar görev üstlenen isimlerden biri olarak öne çıktı.

Akyüz, sosyal medya hesabından ölümünden 3 gün önce yaptığı paylaşımda Edremit'e doğan güneşi kayda almaştı.

Merhumun cenazesi, 15 Eylül Salı günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik (Dörtyol) Mezarlığı'nda toprağa verilecek.