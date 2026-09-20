Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Halk Koşusu, protokol üyelerinin başlangıç düdüğünü çalması ile start aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan koşuya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koşu öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından katılımcılara ısınma hareketleri yaptırıldı.

Katılımcılara teşekkür eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Sizler Kayserimizi canlandırdınız, bereketlendirdiniz. Halk koşumuza verdiğiniz bu destek ile halkla birlikte hep beraber Kayserimize en büyük zenginliği kazandırdınız. Halk koşusundan önceki yarışların sürecini tamamlayan canlarımıza geçmiş olsun. Tebrik ediyorum, sağ olsunlar diyoruz. Halk ile el ele vermek sureti ile bu yapacağımız çalışmayla da bu çalışmanın 6.'sını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın elinden Genç Dostu Şehir ödülünü almış bir ekip olarak genlerimize her türlü desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, 'Kayseri'de sizlerle beraber olmak, bugün bu büyük yarışa katılıyor olmak hem Kayseri hem de bizim için çok kıymetli. Şimdi hep beraber Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasında emeklerinden dolayı bu yarışmayı düzenleyerek Türkiye'nin en iyi yarı maratonlarından birisi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ı alkışlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin başlangıç düdüğünü çalması ile 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Halk Koşusu, yüzlerce katılımcı ile start aldı. Maratonda protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte Halk Koşusu'na katılarak eşlik etti.