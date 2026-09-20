MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül ve beraberindeki heyet, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin eski Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılan tarihi yapısındaki restorasyon projesini ziyaret etti.

Ziyarete MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül, Başkan Vekili Erhan Yılmaz Dizman ile Belediye Meclis Üyesi ve KAÇEP Başkanı Şevval Uysal Taş katıldı.

Heyete, restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi yapıda Mimar Berkay Doğan ve Müteahhit Veysel Çabaş tarafından projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi verildi. Mimari tasarım ve güzel sanatlar amaçlı kullanılması planlanan yapıda yürütülen restorasyon çalışmaları değerlendirilirken, projenin ilerleyen süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek tarihi yapının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.