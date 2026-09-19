Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin uyruklarına ilişkin inceleme de tamamlandı. Buna göre 201 şüphelinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkeden olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunuyor.

Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşlarından ise ikişer kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

9 İsrail vatandaşının isimleri açıklandı

Operasyonda gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri de belli oldu.

Bu kişilerin Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 248 kişiden 201'inin gözaltına alınmasıyla operasyonun önemli bir aşamaya geldiği bildirildi. Gözaltındaki şüpheliler arasında 45 yabancı uyruklu kişi bulunurken, bu kişilerin 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğu kaydedildi.