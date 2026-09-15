İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturmasının dosyasına giren ifadeler, para karşılığı erkek temin edildiği iddia edilen yapıya ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. Kimliği gizlenen bir şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde Emre Tanış’ın kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini, daha sonra kendisini para karşılığı farklı erkeklere yönlendirdiğini ve bu yönlendirmelerden komisyon alacağını söylediğini beyan etti. Dosyada ayrıca bir iş insanından “harçlık” adı altında yaklaşık 13 bin lira alındığı ve WhatsApp grupları üzerinden müşteri ağı oluşturulduğu yönündeki ifadeler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alınan ifadeler, soruşturmanın merkezindeki iddialara ilişkin yeni ayrıntıları gündeme getirdi. Dosyaya giren ve kimliği gizlenen bir şüphelinin beyanına göre, maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde Emre Tanış tarafından farklı kişilere yönlendirildiği ve para karşılığı görüşmelere dahil edildiği öne sürüldü.

Şüpheli, Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını, ilerleyen süreçte kalacak yeri olmadığı için Tanış’ın evinde kaldığını ve bu dönemde ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini belirten şüpheli, daha sonra Tanış’tan maddi yardım istediğini ifade etti.

“Beni bir iş insanıyla tanıştırdı”

İfade tutanağında yer alan bilgilere göre Tanış, şüpheliyi bu süreçte bir iş insanıyla tanıştırdı. Şüpheli, daha sonraki süreçte Tanış’ın kendisinden para karşılığında kullanılmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini ileri sürdü.

Maddi sıkıntı içerisinde olduğu için bu talebi kabul ettiğini belirten şüpheli, söz konusu fotoğrafları gönderdikten sonra Tanış’ın yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı görüştüğünü beyan etti.

Şüpheli, iki görüşmeden toplam 6 bin lira aldığını öne sürerken, Tanış’ın kendisine bu işe devam etmesi halinde yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını söylediğini aktardı.

Bu beyan, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici unsurlardan biri olarak öne çıktı. Savcılığın, para karşılığı görüşmelerin kişisel ilişkilerden ibaret olup olmadığı ve farklı kişiler üzerinden sistematik bir müşteri-yönlendirme mekanizmasının bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.

“Jigolo yapar, kız arkadaşını pazarlardı” iddiası

Kimliği gizlenen şüpheliye, para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren başka şahısları tanıyıp tanımadığı da soruldu.

Şüpheli, ifadesinde Emre Tanış’ın hem jigololuk yaptığını hem de kız arkadaşını para karşılığı başkalarına yönlendirdiğini iddia etti. Tanış’ın kendisini de bu sürece dahil etmeye çalıştığını öne süren şüpheli, başka kişilerin de benzer şekilde yönlendirildiğini savundu.

Şüpheli ayrıca iki farklı tarihte Tanış’ın yönlendirmesiyle otele gittiğini, burada tanımadığı iki erkekle görüştüğünü ve bunun karşılığında para aldığını ifade etti.

İş insanından “harçlık” adı altında yaklaşık 13 bin TL

Soruşturma dosyasındaki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise para transferlerine ilişkin oldu.

Kimliği gizlenen şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde görüştüğü iş insanından çıplak fotoğraflar karşılığında “harçlık” adı altında toplam yaklaşık 13 bin lira aldığını beyan etti.

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarına ilişkin sorulara da yanıt veren şüpheli, kendisine gönderilen paraların görüşmeler ve planlanan buluşmalar kapsamında gönderildiğini anlattı.

Şüpheliye, iş insanından başka bir erkekle görüşme ayarlamasının istenip istenmediği de soruldu. Şüpheli ise o tarihte böyle bir kişi ayarlamadığını, kendisine yalnızca bu yönde bir soru yöneltildiğini söyledi.

İfadesinin çeşitli bölümlerinde ekonomik sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan şüpheli, para karşılığı görüşmelere girmesinin temel nedeninin maddi sorunlar olduğunu savundu. Kendisine bu süreci Emre Tanış’ın başlattığını ve çevresindeki kişilerin ekonomik zorluklarından yararlanılarak bu işe teşvik edildiğini öne sürdü.

WhatsApp grubunda gençlerin fotoğrafları paylaşıldı iddiası

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri de organizasyonun dijital iletişim kanalları üzerinden yürütüldüğü yönünde.

Kimliği gizlenen şüpheli, Emre Tanış’ın üyesi olduğu belirtilen bir WhatsApp grubunda, kendisi gibi çalıştırılmak istendiğini ileri sürdüğü genç erkeklerin fotoğraflarının paylaşıldığını anlattı.

Şüphelinin beyanına göre grupta gençlerin fotoğrafları paylaşılıyor, ardından müşteriler bulunuyor ve görüşme gerçekleştirilmesi için tarafların iletişim bilgileri aktarılıyordu.

Bu iddia, soruşturmanın yalnızca kişiler arasındaki bireysel ilişkilerle sınırlı kalmayıp kalmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Savcılığın, WhatsApp grupları, dijital yazışmalar, para transferleri ve bağlantılı kişiler üzerinden olası bir organizasyon yapısını araştırdığı öğrenildi.

Para, komisyon ve müşteri ağı mercek altında

Soruşturma kapsamında özellikle üç başlığın öne çıktığı değerlendiriliyor: Para karşılığı görüşmelerin organize edilmesi, bu görüşmelerden yönlendirme yapan kişilere komisyon verilmesi ve müşteri bağlantılarının dijital iletişim kanalları üzerinden sağlanması.

Dosyadaki beyanlarda, Tanış’ın yönlendirdiği kişiler üzerinden komisyon elde edeceğini söylediği iddiası da yer aldı. Bu durumun soruşturma makamlarınca, söz konusu yapı içerisinde para akışının ve olası gelir paylaşımının nasıl gerçekleştirildiğinin belirlenmesi açısından incelendiği belirtildi.

Savcılığın ayrıca WhatsApp gruplarında yapılan paylaşımlar ile para transferleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.

Şüpheli suçlamaları kabul etmedi

İfade tutanağında kimliği gizlenen şüpheliye; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak, Dernekler Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek, müstehcenlik ve fuhuş suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Şüpheli ise kendisinin başkalarını para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirmediğini, bu kişiler için yer veya imkan sağlamadığını ve organizasyon içerisinde aktif bir rol üstlenmediğini savundu.

Şüpheli, kendisinin de ekonomik sıkıntıları nedeniyle bu sürece dahil edildiğini ve başkalarının maddi durumundan yararlanılarak benzer şekilde yönlendirme yapıldığını ileri sürdü.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Soruşturma makamlarının, dosyada yer alan ifadeler doğrultusunda müşteri yönlendirme ağı, para transferleri, WhatsApp grupları, dijital yazışmalar ve bağlantılı kişileri mercek altına aldığı öğrenildi.

Özellikle para karşılığı erkek temininin belirli kişiler üzerinden sistematik şekilde organize edilip edilmediği, yönlendirmeler karşılığında komisyon alınıp alınmadığı ve dijital grupların bu organizasyonda nasıl kullanıldığı araştırılıyor.

Dosyadaki “iş insanı” bağlantısının da para transferleri ve iletişim kayıtlarıyla birlikte değerlendirildiği belirtilirken, mevcut ifadelerde söz konusu kişinin kimliği veya ticari faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir bilgi yer almadı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dijital materyaller, para hareketleri ve şüpheliler arasındaki bağlantıların incelenmesiyle, iddia edilen yapının kapsamının daha net ortaya çıkması bekleniyor.