Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın yanı sıra Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray Torun, babası Ahmet Torun ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada son savunmasını yapan Hasbaş, olayın kasten gerçekleşmediğini ileri sürdü. Olay sırasında Tuana'yı gördüğünü ve aracın kontrolünü kaybettiğini belirten sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi.
Savcının esasa ilişkin mütalaasının ardından sanık avukatı da savunmasını tamamladı. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.
Mahkeme, tutuklu sanık Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.
Tuana, 28 Mart'ta hayatını kaybetti
Olay, 28 Mart 2026'da Görele ilçesinde meydana geldi. Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun, olayda yaşamını yitirdi.
Tuana'nın, Görele Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasında mağdur olarak yer aldığı belirtildi.
Dede hakkında, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılmıştı. Yargılama sonucunda eski belediye başkanı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Tuana'nın ölümüne ilişkin davada ise mahkeme, sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.