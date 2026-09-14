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Tuana'nın ölümüne ilişkin davada ise mahkeme, sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Tuana'nın, Görele Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasında mağdur olarak yer aldığı belirtildi.

Mahkeme, tutuklu sanık Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Savcının esasa ilişkin mütalaasının ardından sanık avukatı da savunmasını tamamladı. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Duruşmada son savunmasını yapan Hasbaş, olayın kasten gerçekleşmediğini ileri sürdü. Olay sırasında Tuana'yı gördüğünü ve aracın kontrolünü kaybettiğini belirten sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın yanı sıra Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray Torun, babası Ahmet Torun ve taraf avukatları katıldı.

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