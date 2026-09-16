Bursa’da sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven, örgütsel faaliyetleri teşvik eden ve silahlı eylemler için eleman teminine yönelik paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 14 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılımı özendiren ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 19 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımlar ise dikkat çekti. Paylaşımlarda, “Bursa için mekan yağmalama, molotoflama, adam yaralama yapılır. Sağlam kişiler yazsın” ve “Bursa için tetik işi lazım. 2 kişiyiz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ekipler, belirlenen 19 şüpheliye yönelik Bursa genelinde 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda ve farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 10'u işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari durumdaki 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Emniyet ekiplerinin, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven, bu yapılara katılımı teşvik eden ve silahlı eylemlere yönelik eleman teminine aracılık eden kişilere yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.