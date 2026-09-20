Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yeni operasyon dalgası başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, soruşturma dosyasında bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirket hakkında da kayyım tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Para trafiği ve malvarlığı hareketleri mercek altında

Soruşturmanın son aşamasında özellikle para ve malvarlığı hareketlerine ilişkin tespitlerin öne çıktığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitlerden söz edildi.

Dosyada ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde yürütüldüğü değerlendirilen danışmanlık faaliyetleri ile bazı taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin iddialar yer aldı.

Yardım sevkiyatları da soruşturma dosyasında

Başsavcılığın açıklamasında dikkat çeken başlıklardan biri de yurt dışına gerçekleştirilen yardım sevkiyatları oldu.

Soruşturma kapsamında, bazı sevkiyatların içerisinde nakit para gizlendiği ve lojistik firmaları ile kurye şahıslar üzerinden kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiğine yönelik delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, çevrim içi ödeme sistemlerinin yanı sıra lojistik firmalarının da kullanıldığı, bazı şirket ve şahısların ise bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verdiği yönündeki tespitlere yer verildi.

Seçim süreçlerine ilişkin iddialar da dosyada

Soruşturmanın yeni aşamasında Türkiye'deki seçim süreçlerine ilişkin iddialar da dosyaya yansıdı.

Başsavcılık, dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular elde edildiğini bildirdi.

Bu konudaki incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.

29 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Eylül 2026 itibarıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama işlemleri gerçekleştirilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyım atanması kararlaştırıldı.

Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda şüpheli hakkında adli işlemler yapılmış, çeşitli şirket ve kuruluşlara yönelik malvarlığı tedbirleri uygulanmıştı.

Soruşturmanın yeni dalgasıyla birlikte savcılığın finansal yapı, şirket bağlantıları ve para hareketlerine ilişkin incelemelerini genişlettiği görülüyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamaların hukuki niteliği ve sorumlulukları ise soruşturma ve yargı sürecinin sonucunda kesinlik kazanacak.