Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yanıltıcı içerik ve paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Başsavcılığa yapılan başvuruların ardından Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmanın odağında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını veya değerlerini etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi paylaşan, söylenti çıkaran, haber veya yorum yapan kişiler bulunuyor. Sosyal medya platformlarında bu nitelikte içerik üreten hesap sahipleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Jandarmaya kimlik ve delil talimatı

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarını yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin belirlenmesi ve söz konusu paylaşımlara ilişkin delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Başsavcılık, sermaye piyasalarında yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikteki yanıltıcı bilgi ve içeriklerin mercek altına alındığını duyurdu.

Soruşturmanın, özellikle sosyal medya üzerinden hisse senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin yapılan paylaşımların hukuki boyutunun incelenmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Başsavcılıktan yatırımcılara önemli mesaj

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuna duyurulurken, yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.