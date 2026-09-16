Proje kapsamında eş zamanlı olarak harekete geçen ekipler, Kestel’den aldıkları öğrenciyi Atatürk İlkokulu’na, İnegöl’den aldıkları diğer öğrenciyi ise Cumhuriyet İlkokulu’na yeni Renault Boreal’in konforu ve güvenliğiyle ulaştırdılar. Yolculuk boyunca çocukların ilk gün heyecanını paylaşan ekipler, onların eğitim hayatı boyunca kuracağı büyük hayallere ortak oldu. Okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve ilk yıl ihtiyaçlarından oluşan "Hayallerini Büyüt Eğitim Seti" de okul kapısında öğrencilere takdim edildi.

Projenin toplumsal etki misyonunu ve eğitimin dönüştürücü gücünü vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, gerçekleştirdikleri bu anlamlı yolculuk hakkında şunları söyledi:

"Eğitim, bir çocuğun hayallerini büyütmesinin en güçlü ve en güvenli yoludur. Biz bugün 'Boreal ile Okula İlk Adım' derken, Kestel ve İnegöl’deki iki çocuğumuzu sadece okul heyecanına ortak olmayı değil; onların geleceğe dair umutlarını, potansiyellerini ve cesaretlerini de güvenle taşımayı hedefledik. Renault Boreal’in 'Hayallerini Büyüt' felsefesi bizim için sadece bir slogan değil, topluma dokunduğumuz her noktada rehberimiz olan bir vizyondur. Bursa’nın caddelerinde attığımız bu adımlar, inanıyoruz ki çocuklarımızın ileride yazacağı büyük başarı hikayelerinin ilk kilometresi olacak. Bu anlamlı projede yol arkadaşımız olan Renault Boreal’e ve sahada bu hikayeyi gerçeğe dönüştüren tüm ekibime yürekten teşekkür ederim."

Renault Boreal’in yenilikçi teknolojisi ve göz alıcı tasarımı, Bursa’nın iki farklı noktasında gerçekleşen bu anlamlı yolculuklarda sadece bir aracın konforunu değil, çocukların geleceğe attığı ilk ve en büyük adımı simgeledi. Proje ile çocukların hayallerinin sınır tanımaması gerektiğine yönelik toplumsal farkındalık mesajı verilirken, çocukların mutluluğu tüm ekibe duygusal anlar yaşattı.